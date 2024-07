Cig Köfte: Dieses türkische Fingerfood wird dich begeistern!

Wurdest du schon mal zu einem türkischen Picknick eingeladen, wirst du wissen: Cig Köfte sind ein Fingerfood der Extraklasse. Falls du noch nie in den Genuss der kleinen Bulgurbällchen gekommen bist, auch kein Problem, dafür sind wir da. Wir verraten dir, wie du diese Köstlichkeiten selbst zubereiten kannst und womit sie am besten schmecken.

Cig Köfte: Besser geht’s nicht

Vielleicht kann man es schon heraushören: Ich liebe Cig Köfte. Zum ersten Mal servierte sie mir die Mutter einer Freundin. Erst war ich etwas überrascht über den großen Teller, der plötzlich vor uns stand. Darauf lagen allerlei kleine, rötliche Bällchen und eine Menge Salat. Kaum hatte ich probiert, wusste ich: Ich hatte einen neuen Lieblingssnack!

Cig Köfte, im Original Çiğ Köfte geschrieben und „Tschie Köfte“ ausgesprochen, sind ein beliebtes türkisches Gericht, dessen Zutaten sich im Lauf der vergangenen Jahre komplett änderten. Ursprünglich handelte es sich um Bällchen aus rohem Hackfleisch. Die Masse wurde mit den Händen lange geknetet, was dem Fleisch eine gleichmäßige Konsistenz gab. So kam auch der Name zustande – Çiğ Köfte bedeutet „rohe Frikadellen“. Die Hackbällchen waren lange ein beliebtes Street Food in der Türkei, bis irgendwann der Verkauft von rohem Fleisch aus hygienischen Gründen verboten wurde. Seitdem haben sich vegane Varianten durchgesetzt, die wir heute zubereiten wollen.

Die Masse von Cig Köfte besteht aus feinem Bulgur, also Hartweizengrütze, Paprika- und Tomatenmark sowie zahlreichen Gewürzen. Sie wird angerührt und muss dann mit den Händen geknetet werden. Das führt dazu, dass das Gluten im Hartweizen aktiviert wird und den Bällchen eine feste Textur und glänzende Oberfläche beschert. Dann formst du aus der Masse kleine Bällchen, drückst diese etwas ein und legst sie auf einem Teller.

Besonders gut schmecken Cig Köfte mit knackigen Salatblättern, zum Beispiel Romana. Du kannst sie pur vernaschen oder in etwas Granatapfelsirup tauchen. Die säuerlich-süße Soße findest du in jedem türkischen oder arabischen Supermarkt. Du kannst dir auch einen Wrap mit Salat, Knoblauchsoße und den Bulgurbällchen rollen und diesen mit Salzgurken und Tomaten verfeinern. Afiyet olsun – guten Appetit!

