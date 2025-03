Clotted Cream: So einfach kannst du sie selber machen

Zu Scones und zum klassischen englischen Nachmittagstee gehört eine Clotted Cream einfach dazu. Der rahmige Aufstrich erinnert in seiner Konsistenz ein wenig an Mascarpone und wird aus nicht-pasteurisierter Milch hergestellt. Möchtest du sie selber zubereiten, brauchst du nur eine Zutat: Sahne!

Rezept für selbst gemachte Clotted Cream

Du hast Scones gebacken und möchtest sie dir zusammen mit Erdbeermarmelade und Clotted Cream schmecken lassen? Dann lass dir vorab sagen: Clotted Cream selber zu machen ist nichts für Ungeduldige. Plane also genug Zeit für die Zubereitung der Creme ein. Aber auch, wenn selbst gemachte Clotted Cream eine zeitintensive Sache ist, sollte es dich nicht abschrecken, das Rezept einmal auszuprobieren. Du kannst die Creme zwar mittlerweile in einigen Supermärkten kaufen, das Sümmchen, das du dafür auf den Tisch legen musst, verursacht aber Schnappatmung.

Für eine Clotted Cream, wie man sie aus England kennt, brauchst du nur Sahne, Zeit und Geduld. Fülle die Sahne einfach in eine kleine ofenfeste Form 🛒 und stelle sie für 12 Stunden nicht abgedeckt bei 80 Grad in den Backofen. Dabei sollte sich eine goldene, leicht feste Schicht auf der Oberfläche bilden.

Nimm die Form nach der Backzeit aus dem Ofen und stelle sie abgedeckt für acht Stunden zum Kühlen und Ziehen in den Kühlschrank. Danach kannst du die feste Schicht mit einem Löffel vorsichtig abschöpfen, sie in eine Schale füllen, mit einem Schneebesen zu einer gleichmäßigen Creme verrühren und sie dir wie in England zum Tässchen Tee und Scones schmecken lassen.

Tipp: In der Form bleibt etwas flüssige Sahne zurück. Gieße sie nicht weg, sondern nutze sie noch zum Kochen oder Backen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr selbst gemachte Köstlichkeiten von der Insel? Dann hätten wir für dich den Klassiker Fish and Chips, Mince Pies oder Bangers and Mash im Angebot.

Clotted Cream Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Stunden Std. Kühlzeit: 8 Stunden Std. Gesamtzeit 20 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 ofenfeste Form, ca. 20 x 20 cm

1 Glas à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Schlagsahne 35 % Fettgehalt Zubereitung Heize den Backofen auf 80 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gieße Sahne in die Form. Sie sollte mindestens 2 bis 3 cm hoch in der Form stehen.

Stelle die Form in den vorgeheizte Ofen und lass sie darin 12 Stunden lang ohne Abdeckung erhitzen. Rühre dabei nicht um oder bewege die Form.

Nimm nach der Backzeit die Form aus dem Ofen. Es sollte sich dabei eine goldene, leicht feste Schicht auf der Oberfläche gebildet haben.

Decke die Form ab und lass sie im Kühlschrank für mindestens 8 Stunden ziehen.

Schöpfe nach der Kühlzeit die feste Sahneschicht mit einem Löffel ab und fülle sie in ein Glas oder eine Schüssel. Rühre sie gut um für eine glatte und gleichmäßige Konsistenz und serviere sie zu Scones und Marmelade. Notizen Tipp: In der Form bleibt auch flüssige Sahne zurück. Gieße sie nicht weg, sondern verwende sie für deinen Kaffee oder zum Kochen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.