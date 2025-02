Coconut Caramel Latte: Werde zum Barista und genieße diesen leckeren Kaffee

Wer sich morgens nach einer Tasse Kaffee sehnt, aber auch der inneren Naschkatze gerecht werden möchte, der gönnt sich am besten ein Glas Coconut Caramel Latte. Das cremige Heißgetränk stillt die Lust nach Koffein und etwas Süßem und macht außerdem noch wach. Klingt perfekt? Dann folgt hier das Rezept für dich.

Rezept für Coconut Caramel Latte: schmeckt auch am Nachmittag

Aber der Coconut Caramel Latte ist nicht nur am Morgen eine gute Idee. Für viele darf auch die tägliche Koffeindosis am Nachmittag nicht fehlen. Statt der simplen Tasse Kaffee darf’s dann gerne mal ein Glas Coconut Caramel Latte sein. Der ist cremig und punktet mit einer feinen Karamellnote. Was verführerisch lecker klingt, schmeckt auch so.

Für den hippen Kaffee musst du also ab sofort nicht mehr viel Geld in deinem Lieblingscafé ausgeben. Kurzerhand wird deine eigene Küche nämlich zum angesagten Coffeeshop. Aber die Zutaten sind günstig, sodass du pro Portion deutlich weniger Geld ausgibst, als wenn du dir kreative Kaffeegetränke im Café kaufst.

Alles, was du für den Coconut Caramel Latte benötigst, sind ein Espresso, den du im ersten Schritt aufbrühst. Dazu kommen noch Kokosmilch, Karamellsirup 🛒, Vanillezucker und gemahlener Zimt, die du zusammen in einem Topf auf dem Herd erwärmst. Achtung: Die Milch sollte nicht kochen. Ist sie heiß, kannst du sie mit dem Espresso zusammen in ein Glas gießen.

Je nach Geschmack ist es möglich, den Coconut Caramel Latte dann optisch noch etwas aufzupeppen. Wenn du magst, kannst du ihn mit Schlagsahne garnieren und Kokosraspeln bestreuen. Sieht doch mindestens genauso toll aus wie im Café, nicht wahr? Schmeckt auch genauso gut, wenn nicht sogar noch etwas besser. Also: Probier’s aus!

Coconut Caramel Latte

Portionen 1

Zutaten

1 Espresso

230 ml Kokosmilch

2 EL Karamellsirup

1 TL Vanillezucker

1 Prise Zimt gemahlen

Schlagsahne optional

Kokosraspeln optional Zubereitung Brühe des Espresso.

Erhitze derweil die Kokosmilch mit dem Sirup, dem Vanillezucker und dem Zimt, bis die Milch heiß ist, aber nicht kocht. Rühre ggf. ab und zu um.

Gieße den Espresso in ein Glas und die heiße Kokosmilch dazu.

Garniere das Getränk nach Belieben mit geschlagener Sahne und streue Kokosraspeln darüber.

