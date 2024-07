Was bedeuten die Codes auf dem Ei?

Hast du dich jemals gefragt, was die Zahlen und Buchstaben auf deinen Frühstückseiern bedeuten? Diese kleinen Codes, die oft übersehen werden, enthalten eine Fülle von Informationen. Sie verraten dir, wie die Hühner gehalten wurden, aus welchem Land das Ei stammt und sogar, aus welchem Betrieb. Lass uns diesen Code auf den Eiern gemeinsam entschlüsseln.

Der Code auf den Eiern: Was steht da eigentlich drauf?

Die Codes auf den Eiern bestehen aus mehreren Zahlen, die mit Bindestrichen getrennt sind. Wir erklären dir, was die einzelnen Zahlen zu bedeuten haben:

Die Haltungsform: Ein wichtiger Hinweis für bewusste Konsumenten

Die erste Zahl auf dem Ei-Code gibt die Haltungsform der Hühner an. Diese Information ist entscheidend, wenn dir das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Der Code beginnt mit einer der folgenden Ziffern:

0: Biologische Haltung . Die Hühner haben Zugang zu Auslauf im Freien und erhalten biologisches Futter. Diese Form der Haltung ist am umweltfreundlichsten und garantiert den höchsten Standard an Tierwohl.

. Die Hühner haben Zugang zu Auslauf im Freien und erhalten biologisches Futter. Diese Form der Haltung ist am umweltfreundlichsten und garantiert den höchsten Standard an Tierwohl. 1: Freilandhaltung. Die Hühner können sich im Freien bewegen, haben jedoch keinen garantierten Zugang zu biologischem Futter.

Die Hühner können sich im Freien bewegen, haben jedoch keinen garantierten Zugang zu biologischem Futter. 2: Bodenhaltung. Die Hühner leben in großen Ställen, können sich frei bewegen, haben jedoch keinen Auslauf ins Freie.

Die Hühner leben in großen Ställen, können sich frei bewegen, haben jedoch keinen Auslauf ins Freie. 3: Käfighaltung. Diese Haltungsform ist in Deutschland zwar seit 2010 verboten, jedoch können importierte Eier immer noch aus Käfighaltung stammen. Die Hühner haben hierbei kaum Bewegungsfreiheit.

Ländercode und Betriebsnummer: Woher kommt dein Ei?

Nach der Ziffer zur Haltungsform folgt ein Buchstabencode, der das Herkunftsland des Eies angibt. In Deutschland findest du beispielsweise den Code „DE“. Dieser Ländercode hilft dir zu erkennen, ob das Ei aus regionaler Produktion stammt oder importiert wurde. Importierte Eier können günstig sein, haben jedoch oft einen längeren Transportweg hinter sich, was sich negativ auf die Umwelt auswirkt.

Die nachfolgenden Ziffern stehen für die spezifische Betriebsnummer. Diese Nummer ist einzigartig und ermöglicht die Rückverfolgung des Eies bis zum jeweiligen Bauernhof. Solltest du einmal ein Ei reklamieren müssen oder genau wissen wollen, wo es herkommt, ist diese Information äußerst nützlich. Die Rückverfolgbarkeit sorgt für Transparenz und Sicherheit.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum: Frische garantiert

Zusätzlich zum Code findest du oft das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf dem Ei oder der Verpackung. Dieses Datum gibt an, bis wann das Ei unter optimalen Bedingungen gelagert werden sollte, um seine beste Qualität zu behalten. Es ist wichtig zu wissen, dass Eier auch nach Ablauf des MHDs noch genießbar sein können, wenn sie richtig gelagert wurden. Ein einfacher Test im Wasserbad verrät dir, ob das Ei noch frisch ist: Frische Eier sinken zu Boden, während ältere Eier oben schwimmen.

Eierstempel: Ein Zeichen der Qualität und Sicherheit

Der Eierstempel, der den Code und das MHD enthält, ist mehr als nur eine Pflichtangabe. Er ist ein Zeichen für Qualität und Sicherheit. In der Europäischen Union sind alle Erzeuger verpflichtet, ihre Eier zu stempeln. Dies schützt dich als Verbraucher und ermöglicht es, den Weg des Eies vom Huhn bis zum Supermarktregal nachzuverfolgen.

Die Stempelung der Eier bietet dir als Konsumenten die Möglichkeit, informierte Entscheidungen zu treffen. Du kannst Eier aus artgerechter Haltung wählen und regionale Produkte bevorzugen, die einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben.

Warum ist die Kennzeichnung so wichtig?

Die Kennzeichnung der Eier hat mehrere Vorteile. Zum einen fördert sie die Transparenz und hilft dir, bewusstere Kaufentscheidungen zu treffen. Zum anderen unterstützt sie die Rückverfolgbarkeit im Falle von Lebensmittelsicherheitsproblemen. Wenn ein Problem auftritt, kann schnell festgestellt werden, von welchem Betrieb das betroffene Ei stammt, und entsprechende Maßnahmen können ergriffen werden.

Wie liest du den Ei-Code richtig?

Beim nächsten Einkauf solltest du dir die Zeit nehmen, den Ei-Code genau zu lesen. Beginne mit der ersten Ziffer, um die Haltungsform zu bestimmen. Achte dann auf den Ländercode und die Betriebsnummer, um mehr über die Herkunft zu erfahren. Überprüfe auch das Mindesthaltbarkeitsdatum, um sicherzustellen, dass du frische Eier kaufst.

In unserem Leckerwissen findest du noch weitere spannende Ratgeber rund um Eier. Mit einem einfachen Trick kannst du beispielsweise herausfinden, ob ein Ei schlecht ist. Und auch darüber, wo du Eier am besten lagerst, informieren wir dich. Wir haben übrigens auch Tipps, wie du das perfekte Frühstücks-Ei zubereitest oder Eier am besten pellst.

Dein Einfluss als Konsument

Als Konsument hast du mehr Macht, als du vielleicht denkst. Deine Kaufentscheidungen beeinflussen den Markt und können Veränderungen anstoßen. Wenn du bewusst Eier aus artgerechter Haltung und regionaler Produktion kaufst, unterstützt du Betriebe, die sich für das Wohl der Tiere und die Umwelt einsetzen.

Jedes Mal, wenn du dich für ein solches Ei entscheidest, sendest du ein Signal an die Produzenten und trägst dazu bei, die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu steigern. So kannst du einen positiven Einfluss auf die Landwirtschaft und die Umwelt haben.

Das nächste Mal, wenn du Eier kaufst, nimm dir einen Moment Zeit, um den Code auf den Eiern zu lesen. So unterstützt du nicht nur das Wohl der Hühner, sondern auch eine transparente und sichere Lebensmittelproduktion. Viel Spaß beim Einkaufen und Genießen deiner Frühstückseier!