Cookie Dough Overnight Oats rocken deinen Morgen

Als Kind gab es nichts Besseres, als rohen Keks- oder Kuchenteig direkt aus der Schüssel zu naschen. Dieses Gefühl holen wir mit den Cookie Dough Overnight Oats zurück. Die cremigen Haferflocken schmecken exakt wie dein Lieblings-Keksteig, nur dass du sie bedenkenlos zum Frühstück löffeln kannst. Du bereitest sie am Vorabend zu und wachst morgens mit einem fertigen, nährstoffreichen Frühstück auf, das dich an deine Kindheit erinnert.

Cookie Dough Overnight Oats: süße Frühstücksträume werden wahr

Overnight Oats kannte man schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals entwickelte ein Schweizer Arzt ein Gericht, um seinen Patienten eine gesunde und leicht verdauliche Mahlzeit zu bieten, die hauptsächlich aus rohem Obst und eingeweichten Haferflocken bestand. Das Bircher-Müsli war geboren.

Overnight Oats sind eine moderne Variante davon, die sich immer mehr auch in Deutschland etabliert. Vor einigen Jahren entstand sogar ein regelrechter Hype um rohen Keksteig und heute gibt es spezialisierte Cookie-Dough-Läden, die essbaren Keksteig ohne rohe Eier verkaufen. Diese Cookie Dough Overnight Oats greifen diese Idee auf und machen sie frühstückstauglich.

Die Zubereitung geht einfach und vor allem schnell von der Hand. Vermische alle Zutaten, fülle sie in verschließbare Gläser oder andere Aufbewahrungsbehälter und stelle diese über Nacht in den Kühlschrank. Am Morgen musst du dir dann nur noch einen Kaffee oder Tee machen, das Glas mit den Cookie-Dough-Overnight-Oats schnappen und kannst direkt frühstücken. Oder du nimmst sie mit ins Büro oder zu einem Picknick.

Egal, wann du sie isst, sie schmecken einfach himmlisch, cremig und versorgen dich mit Energie und Nährstoffen. Guten Hunger!

Cookie Dough Overnight Oats Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Haferflocken

2 EL Chiasamen

3 EL Schokoladenchips alternativ Kakao-Nibs, online z.B. hier 🛒

2 EL Erdnussbutter oder Mandelbutter

3 EL Ahornsirup

1 TL Vanilleextrakt

500 ml Milch oder pflanzliche Alternative Zubereitung Vermische in einer großen Schüssel alle trockenen Zutaten miteinander.

Gib dann die flüssigen Zutaten hinzu und verrühre alles vorsichtig.

Fülle die Mischung in geeignete Gläser oder Aufbewahrungsbehälter und verschließe diese.

Stelle die Cookie Dough Overnight Oats für mindestens 4 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank.

