Cordon Bleu aus dem Airfryer: knusprig, käsig und in 30 Minuten fertig

Du kommst gerade hungrig nach Hause und willst möglichst schnell was zwischen die Beißer? Lecker soll es auch sein? Wie gut, dass du einen Airfryer hast. Und dieses Rezept. Denn mit beidem bereitest du dir ein knuspriges Cordon Bleu aus dem Airfryer zu. Der Klassiker gelingt darin besonders knusprig. Und in einer halben Stunde steht dein Essen heiß auf dem Tisch!

Cordon Bleu ist ein gefülltes Schnitzel, das mit einer knusprigen Panade umhüllt ist und meist aus Kalb-, Schweine- oder Hähnchenfleisch zubereitet wird. Die klassische Füllung besteht aus einer Scheibe Kochschinken und Käse, meist Emmentaler oder Gouda. Das Gericht wird typischerweise in der Pfanne frittiert. Doch bei unserem Cordon Bleu aus dem Airfryer sparst du dir diesen Schritt und nebenbei einiges an Öl. Du musst dein Schnitzel einfach nur zubereiten und in das Fach der Heißluftfritteuse legen. Ab hier ist deine Arbeit getan. Zeit für ein Feierabendgetränk!

Klopfe die Schnitzel zuerst flach. Lege eine Scheibe Kochschinken und eine Scheibe Käse darauf und klappe es zusammen. Nun wendest du die gefüllten Schnitzel in Mehl, Ei und Paniermehl. Ein kleiner Tipp: Wer’s extra knusprig mag, kann die Panade zweimal auftragen. Bei 180 °C brauchen die Cordon Bleus aus dem Airfryer nur etwa 15–18 Minuten. Wenden nicht vergessen, damit sie gleichmäßig bräunen.

Eine halbe Stunde später kannst du bei jedem Bissen in dein Cordon Bleu aus dem Airfryer geschmolzene Käsefäden ziehen. Die einfache und schnelle Zubereitung macht dieses Rezept zu einem wunderbaren Alltagsbegleiter!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir haben noch eine ganze Reihe anderer, leckerer Cordon-bleu-Varianten für dich parat. Probiere doch mal ein Schweinebauch-Cordon-bleu mit Kroketten und Erbsenpüree. Oder wie wäre es mit einem Kartoffel-Cordon-bleu mit Ei? Originell und lecker ist auch dieses Blumenkohl-Cordon-bleu.