Cordon bleu mit Salami: kreativ gefüllt und herrlich knusprig

Es ist ein Klassiker, wie er im Buche steht und vereint einiges in sich, das viele sowieso schon lieben: knusprige Panade, zartes Fleisch, himmlisch geschmolzener Käse und würziger Schinken. Dieses Cordon bleu mit Salami zaubert dir eine köstliche Neuinterpretation des Traditionsgerichtes auf den Teller.

Cordon bleu mit Salami: Klassiker mit neuer Füllung

Das Cordon bleu überzeugt nicht nur mit einer würzigen Salamifüllung – dazu gesellen sich auch noch eine fruchtige Tomatensoße und frischer Spinat. Alles zusammen wird von einer knusprigen Kruste umhüllt, die das Gesamtpaket abrundet.

Hast du dich schon einmal gefragt, woher Cordon bleu seinen Namen hat? Im Französischen steht es als Metapher für eine hohe Kochkunst und spielt auf das himmelblaue Ordensband des Ordens vom Heiligen Geist an. Und welche Verbindung hat dieses Band mit dem Gericht?

Eine genaue Überlieferung, wann, wie und warum das erste Cordon bleu gemacht wurde, gibt es nicht. Laut der Online-Enzyklopädie „Kulinarisches Erbe der Schweiz“ geht es auf eine Köchin im 19. Jahrhundert zurück.

Demnach bestellten 30 Leute in einem Restaurant in Brig Schweinscarrée. Unangekündigt erschien eine weitere Gruppe mit ähnlich vielen Leuten und bestellte das gleiche Gericht. Allerdings gab es nicht genug Fleisch, um es allen servieren zu können. Also kam die Köchin auf die Idee, die Schnitzel schmetterlingsartig aufzuschneiden und mit Schinken und Käsescheiben zu strecken.

Als Belohnung soll ihr der Wirt des Restaurants schließlich das blaue Band angeboten haben. Sie lehnte es ab, meinte aber, dass man das Schnitzel in Zukunft so nennen könnte. Wie auch immer der Name am Ende zustande gekommen ist, was zählt ist, dass du es dir schmecken lässt!

Wenn du Lust auf noch mehr Variationen des Klassikers hast, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Natürlich kannst du das Schnitzel auch im Airfryer zubereiten. Eine saftige Abwechslung zauberst du mit einem Blumenkohl-Cordon-bleu. Und wenn du ein Fan von Aufläufen bist, musst du unseren Hähnchen-Cordon-bleu-Auflauf unbedingt probieren.

Cordon Bleu mit Salami Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Ei

2 Hühnerbrustfilets

4 EL Tomatensoße

10 kleine Scheiben Salami

100 g geriebener Käse

1 Handvoll Spinat

50 g Paniermehl Zubereitung Schlage das Ei auf und verquirle es gut in einem tiefen Teller.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Platziere die beiden Filets dicht beieinander und klopfe sie mit einem Fleischhammer 🛒 sehr dünn. Lass sie dabei etwas übereinanderlappen, sodass sie am Ende ein Stück ergeben.

Verteile auf der einen Hälfte die Tomatensoße, Salami, Käse und den Spinat. Klappe die andere Seite darüber und drücke die Enden fest zusammen.

Ziehe das Cordon Bleu vorsichtig durch das verquirlte Ei und wälze es danach im Paniermehl, sodass es gut bedeckt ist.

Backe es für 25-30 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis es gleichmäßig goldbraun ist.

