Dieser Kuchen schmeckt nach Kindheit

Wann hast du das letzte Mal Cornflakes gegessen? Das ist vermutlich eine Weile her. Zumindest bei mir. Zeit, das zu ändern! Und das muss nicht in Form einer Schüssel der Flocken mit Milch geschehen, die für wenige Minuten köstlich schmeckt und kurz darauf zu einer einheitlichen Pampe wird. Auch in Form einer Cornflake Tart schmecken die knusprigen Maisstückchen hervorragend. Hier ist das Rezept!

Cornflake Tart: knusprig und süß

Warum hören wir eigentlich auf, die Lieblingsessen unserer Kindheiten zu genießen? Und wann ist das der Fall? Die wenigsten werden sich hinsetzen und beschließen, in diesem Moment ihre letzte Schüssel Cornflakes zu essen. Und doch passiert das irgendwann. Ich habe zuletzt Cornflakes als Panade für ein Schnitzel gegessen und selbst das ist Jahre her. Dabei sind die knusprigen Maisflocken etwas so Tolles. Kein Wunder, dass mich der Gedanke einer Cornflake Tart direkt begeisterte.

Cornflake Tart ist ein Rezept aus Großbritannien, das Favoriten der Kindheit vereint: Sie besteht aus knusprigem Teig, Konfitüre und Cornflakes. Warum der Name „Cornflake Tart“ und nicht, wie man anhand der Zubereitungsform erwarten könnte, „Cornflake-Tarte“ lautet, wissen wir nicht. Aber ein Name ist ein Name, egal wie ungewöhnlich er klingen mag.

Die Zubereitung der Cornflake Tart ist supereinfach und du brauchst keine ausgefallenen Zutaten. Zunächst muss ein Mürbeteig her. Diesen kannst du entweder einfach selbst zubereiten (nach meinem geliebten 3-2-1-Verfahren, drei Teile Mehl, zwei Teile Fett, ein Teil Zucker) oder den aus dem Kühlregal im Supermarkt verwenden. Lege damit eine Tarteform 🛒 aus und backe den Boden blind, bis er fast fertig ist. Währenddessen erhitzt du Butter, Sirup und etwas Zucker in einem Topf und benetzt deine Cornflakes mit der Mixtur. Bestreiche den Mürbeteig nun mit Marmelade und verteile die Flakes darauf. Das Ganze wandert nun erneut in den Ofen, bis die Cornflakes golden braun sind. Für den Extrakick gibt es dann noch einen ordentlichen Schlag Vanillecreme dazu. Was gibt es daran nicht zu lieben?

Cornflake Tart Nele 4.04 ( 28 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 1 Tarteform (28 cm Durchmesser) Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Mürbeteig

50 g Butter

130 g Goldsaft

20 g brauner Zucker

1 Prise Salz

100 g Cornflakes

125 g Erdbeermarmelade Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Rolle den Mürbeteig aus und lege ihn in eine Tarteform. Drücke den Teig an den Rändern fest und stich den Boden mit einer Gabel mehrmals ein. Backe den Teig 10-15 Minuten vor, bis er leicht goldbraun ist.

Erhitze die Butter, den Goldsaft, den braunen Zucker und die Prise Salz in einem Topf, bis alles geschmolzen ist und eine gleichmäßige Masse entsteht.

Gib die Cornflakes in eine Schüssel, gieße die warme Mischung darüber und rühre, bis die Cornflakes gleichmäßig bedeckt sind.

Verteile die Erdbeermarmelade auf dem vorgebackenen Mürbeteigboden. Verteile die Cornflakes-Mischung gleichmäßig darüber und drücke sie vorsichtig an.

Backe die Tarte erneute 5-10 Minuten im Ofen, bis die Cornflakes goldbraun und knusprig sind. Notizen Serviere die Tarte mit Vanillesoße.

