Fix auf dem Tisch: schnelle Couscous-Hack-Pfanne

Hast du Lust auf ein Essen, das schnell geht, satt macht und dabei auch noch richtig gut schmeckt? Dann ist diese Couscous-Hack-Pfanne genau dein Ding! Das Beste daran: Du brauchst kaum Zutaten, alles wird in einer Pfanne gemacht und nach nur 30 Minuten hast du ein vollwertiges und superleckeres Essen. Der Joghurt gibt dem Ganzen noch eine extra Frische – perfekt für alle, die es unkompliziert und trotzdem besonders mögen. Also, ran an die Pfanne!

Couscous-Hack-Pfanne: Feierabendküche leicht gemacht

Gerade nach langen Arbeitstagen kann ich mich oft nicht mehr aufraffen, viel Zeit in der Küche und am Herd zu verbringen. Obwohl ich abends sehr gerne warm und selbst gekocht esse, wird es aus diesem Grund dann oft doch nur eine kleine zusammengewürfelte Brotzeit. Irgendwann habe ich mir selbst gesagt: „Schluss damit!“ So bin ich Stück für Stück zum Fan von einfachen Rezepten und Gerichten geworden.

Daraus ist dann schließlich auch eine ganze Rezeptsammlung entstanden mit einer Vielzahl an fixen und leichten Gerichten, die nicht nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch ausgewogen und köstlich sind. Diese Couscous-Hack-Pfanne mit Gemüse gehört dazu. Alles, was du dafür brauchst, sind Couscous, Hackfleisch, Gemüse deiner Wahl, etwas Joghurt und frische Petersilie sowie einige Gewürze.

Zuerst brätst du das Hackfleisch in einer großen Pfanne 🛒 krümelig und leicht knusprig an. Nimm das gebratene Hack anschließend aus der Pfanne und brate darin all dein Gemüse an. In der Zwischenzeit kannst du den Couscous zubereiten, indem du ihn einfach mit warmer Gemüsebrühe übergießt und dann quellen und ziehen lässt. Sobald der Couscous fertig ist, brauchst du ihn nur noch gemeinsam mit dem Hack zum Gemüse geben und alles gut durchmischen. Serviere die fertige Couscous-Hack-Pfanne dann einfach mit etwas Joghurt und gehackter Petersilie. Guten Appetit!

Couscous-Hack-Pfanne Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Paprika rot

1 Zucchini

100 g Champignons

1/2 Bund Petersilie

3 EL Öl

500 g Hackfleisch gemischt

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen

150 g Couscous

200 ml Gemüsebrühe

200 g Joghurt Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Hacke beides fein. Wasche die Paprika und Zucchini und schneide beides in kleine Stücke. Putze die Pilze und viertel sie. Wasche die Petersilie und hacke sie grob.

Erhitze in einer Pfanne 3 EL Öl und brate das Hackfleisch für ca. 5-7 Minuten krümelig und gut durch an. Würze mit Salz und Pfeffer. Nimm das Hack aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Dünste Zwiebeln und Knoblauch in derselben Pfanne kurz glasig an. Gib das restliche Gemüse dazu und brate alles für einige Minuten gleichmäßig an. Würze mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel.

Erhitze in der Zwischenzeit Gemüsebrühe, füge den Couscous hinzu und lass ihn einige Minuten quellen, bis er die Flüssigkeit aufgesogen hat.

Gib den Couscous gemeinsam mit dem Hack und der Hälfte der gehackten Petersilie zum Gemüse und vermische alles gut.

Richte die fertige Couscous-Hack-Pfanne mit einem Klecks Joghurt und frischer Petersilie an.

