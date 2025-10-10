Deftiger Cowboy-Auflauf im Handumdrehen zubereitet

An manchen Tagen hat man einfach keine Lust oder Energie mehr, noch lange in der Küche zu stehen. Genau dann ist dieser Cowboy-Auflauf eine herrliche Wahl. Mit wenig Arbeit zauberst du dir ein deftiges, würziges Gericht, das dich auch am nächsten Tag noch satt machen wird, wenn etwas übrig bleiben sollte.

Schnell zubereitet: bunter Cowboy-Auflauf voller Farbe und Geschmack

Inspiriert ist dieser köstliche Auflauf von den weiten Ebenen und den Zutaten des wilden Westens. Eine typische Cowboy-Pfanne wurde mit einfachen Zutaten zubereitet, die man leicht über dem offenen Feuer garen konnte. Verpackt in einer Auflaufform und mit Käse überbacken, zeigt diese Zubereitung, dass es auch als wärmendes Ofengericht wunderbar gelingt.

Der Auflauf ist bunt und voll von schmackhaften Zutaten. Die Bohnen und der Mais bringen nicht nur Farbe und Textur, sondern auch wichtige Nährstoffe. Kidneybohnen sind besonders reich an pflanzlichem Eiweiß. Perfekt, um dich lange satt zu halten.

Den Hauptteil macht natürlich das gebratene Hackfleisch aus. Zusammen mit den Zwiebeln und Knoblauch angebraten und dann in der Soße fertig geköchelt, erinnert es ein wenig an Chili con Carne, nur wird es noch von den zarten Kartoffelscheiben abgerundet.

Mit diesem Rezept bereitest du ohne viel Arbeit einen deftigen Auflauf zu, der auch am nächsten Tag noch satt macht. Wenn etwas übrig bleibt, bewahre die Stücke einfach in einer luftdichten Dose im Kühlschrank auf. Du kannst den Cowboy-Auflauf auch kinderleicht vegetarisch und vegan machen. Als Ersatz für das Hackfleisch kannst du einfach Sojagranulat nehmen und für den Käse, den Käse-Ersatz, der dir am besten schmeckt.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr einfach zubereitete, deftige Rezepte, wie zum Beispiel unseren würzigen Cowboy-Nudeltopf. Das Gericht funktioniert aber auch wunderbar als Pfannengericht, wie diese Cowboy-Pfanne beweist. Und wenn du Lust auf einen Salat haben solltest, dann probiere unbedingt Cowboy-Kaviar.

Cowboy-Auflauf Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

4 große Kartoffeln

etwas neutrales Pflanzenöl

500 g Rinderhackfleisch

1 Dose Kidneybohnen 400 g

1 Dose Mais 300 g

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

2 EL Tomatenmark

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

200 g geriebener Käse Zubereitung Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen. Würfle die Zwiebeln und hacke den Knoblauch fein. Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in Würfel. Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Scheiben. Erhitze in einer großen Pfanne 🛒 ausreichend Öl. Schwitze die Zwiebeln und den Knoblauch glasig. Gib das Hackfleisch dazu und brate es, bis es gebräunt und krümelig ist. Lass die Kidneybohnen und den Mais abtropfen. Füge Paprika, Kidneybohnen, Mais, gehackte Tomaten und Tomatenmark der Pfanne hinzu. Vermische alles gut und würze es mit Kreuzkümmel und Paprikapulver. Lass es für 10 Minuten köcheln und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab. Koche die Kartoffelscheiben währenddessen in leicht gesalzenem Wasser vor, bis sie etwas weich sind. Lass sie anschließend abtropfen. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform ein. Fülle die Hälfte der Hackfleischmischung in die Form. Verteile die Kartoffelscheiben gleichmäßig darauf. Gib den restlichen Hackfleischmix dazu und bedecke ihn mit den restlichen Kartoffeln. Streue den geriebenen Käse gleichmäßig über den Auflauf. Backe ihn für 25-30 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.