So wird aus Butter pures Pastaglück

Kommst du auch öfter mal nach einem anstrengenden Tag nach Hause, hast richtig Kohldampf, aber nicht wirklich Lust zu kochen? Auch wir von Leckerschmecker kennen das gut. Für diesen Fall haben wir ein Life-Safer-Rezept, eines, das superschnell zubereitet ist und dazu noch richtig lecker schmeckt. Außergewöhnliche Kochskills und jede Menge Equipment? Brauchst du nicht! Ein Topf für die Nudeln, eine Pfanne für die Soße, Pasta, Butter und ein paar Gewürze reichen schon. Nach kurzer Zeit schon schiebst du dir die erste Gabel satt und glücklich machende Cowboybutter-Nudeln in den Mund. Mmh!

Cowboybutter + Nudeln = neues Lieblingsgericht!

Gerichte mit Cowboybutter begegneten uns in diesem Jahr öfter. Der Trend, der eigentlich aus den USA stammt, hat natürlich auch hierzulande die Aufmerksamkeit von Foodies auf sich gezogen. Keine Überraschung, denn die Butter schmeckt würzig und intensiv und schmeckt zum BBQ ebenso wie auf Brot oder als Geheimzutat in vielen weiteren Gerichten.

Für die Cowboybutter-Nudeln kochst du zuerst Spaghetti in einem Topf mit Salzwasser bissfest. Stelle ein bisschen des Nudelwassers für die Soße später beiseite.

Wo wir schon beim Stichwort wären: die Soße! Erst sie macht aus den Nudeln ein richtiges Gericht. Bereite sie zu, während die Nudeln kochen. Schmilz dafür bei niedriger Temperatur Butter in einer Pfanne und rühre etwas Sahne unter. Dann gibst du auch schon die Gewürze dazu. Knoblauchpulver, Zitronensaft, Cayennepfeffer, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Paprikaflocken und grobkörniger Senf sorgen für ordentlich Geschmack. Ist alles gut verrührt, kommen die Nudeln dazu. Alles gut vermengen, auffüllen und mit etwas frischer Petersilie bestreuen. Viel einfacher kann man sich wirklich kein Nudelgericht zubereiten.

Tipp: Hast du dir Cowboybutter zum Beispiel für ein gebratenes Steak zubereitet oder um sie auf Brotaufstrich zu genießen, kannst du die Reste auch für die Nudeln verwenden. Gib die fertige Butter einfach in die Pfanne, schmilz sie und gieße die Sahne dazu. So sind die Nudeln noch schneller fertig.

Lass dir beim nächsten Mal doch den Cowboy-Auflauf oder eine Cowboy-Pfanne mit Kartoffeln schmecken. Darf die passende Tischdeko beim Essen nicht fehlen, dann sorg mit einem hübschen DIY-Windlicht für die richtige Atmosphäre.

Cowboybutter-Nudeln Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Spaghetti

1/2 TL Salz

1 Handvoll frische Petersilie

2 Zweige frischer Thymian

150 g weiche Butter

100 ml Sahne

2 EL frischer Zitronensaft

1 EL körniger Senf

1 TL Knoblauchsalz

1 TL Paprikapulver geräuchert

1 Prise Cayennepfeffer

1/2 TL Chiliflocken

1/2 TL Paprikaflocken online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL schwarzer Pfeffer Zubereitung Koche die Spaghetti in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Fange beim Abgießen der fertigen Nudeln etwas Kochwasser auf und stelle es beiseite. Wasche die Petersilie und schneide sie fein. Zupfe die Blätter von den Thymianstielen. Stelle beides ebenfalls beiseite. Erhitze die Pfanne bei niedriger Temperatur, gib die Butter und die Sahne hinein. Füge Zitronensaft, Senf, Knoblauchsalz, geräucherte Paprika, Cayennepfeffer, Chiliflocken, Paprikaflocken, Thymianblättchen sowie Salz und Pfeffer dazu. Verrühre alle Zutaten zu einer cremigen Soße. Mische die Spaghetti unter die Soße. Ist deren Konsistenz etwas zu dick, gib zum Verdünnen etwas von dem beiseite gestellten Kochwasser dazu. Richte die Nudeln mit der Soße auf Tellern an und streue vor dem Servieren etwas Petersilie darüber.

