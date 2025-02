Dieses saftige Cranberry-Bananenbrot schmeckt schon zum Frühstück

Es wird mal wieder gebacken in der Leckerschmecker-Redaktion! Heute haben wir uns für ein saftiges Cranberry-Bananenbrot mit gehackten Nüssen entschieden. Die Zubereitung ist wunderbar einfach und die Zutaten so simpel, dass man das Gebäck auch einfach zwischendurch zaubern kann, wenn einen die Lust auf etwas Süßes überfällt.

Rezept für Cranberry-Bananenbrot: leicht gemacht

Bananenbrote wie unser Cranberry-Bananenbrot sind nicht nur eine tolle Idee für das Nachmittagstief. Auch morgens am Frühstückstisch sind sie bereits gern gesehene Gäste. In Cafés ist das Gebäck längst ein Klassiker, und auch zu Hause in der heimischen Backstube macht man es gern. Während der Corona-Pandemie erlebte es ein regelrechtes Revival, und plötzlich zauberten alle rund um den Globus Bananenbrote.

Wir erfinden es gern immer wieder neu und haben das Basisrezept heute einmal mit gehackten Cranberrys und Haselnüssen verfeinert. Ansonsten brauchen wir für das süße Brot nur noch Mehl, Zucker, Vanillezucker, Butter, Milch, ein Ei und etwas Salz. Alltägliche Zutaten also, die man vielleicht sogar schon zu Hause hat, sodass man mit dem Backen direkt loslegen kann.

Zunächst zerdrücken wir die Bananen mit einer Gabel. Sie sollten schön weich sein. Dann kommen Zucker und Vanillezucker sowie eine Prise Salz dazu, bevor wir auch die übrigen Zutaten zugeben. Alles zusammen wird zu einem geschmeidigen Teig verarbeitet, der anschließend in einer gefetteten und mit Mehl bestäubten Kastenform landet.

Nun muss das Cranberry-Bananenbrot für etwa eine Stunde im Ofen backen. Klar, das ist ein wenig mehr Zeit, aber das Warten lohnt sich. Außerdem kann man das Gebäck, was sich irgendwo zwischen Kuchen und Brot bewegt, super vorbereiten. Schiebe es einfach schon mal in den Ofen, wenn du noch gar nicht so großen Hunger darauf hast. Das Cranberry-Bananenbrot schmeckt nämlich auch super, wenn es schon ein paar Stunden fertig gebacken ist. Schneide es in Scheiben und nimm es mit zur Arbeit, oder backe es am Abend vor und genieße es morgens zum Frühstück.

Übrigens: Wir lieben auch dieses Kirsch-Bananenbrot und dieses Himbeer-Bananenbrot. Unser Schoko-Bananenbrot ist perfekt für alle Chocoholics.