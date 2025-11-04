Dip dich glücklich

Bei mir gibt es zu jeder Gelegenheit Dips. Zum Snacken beim Filmabend zu Hause oder beim jährlichen Fondue-Abend mit den Eltern. Bin ich auf einen Geburtstag oder eine andere Party eingeladen: Mein Beitrag zum Büffet sind natürlich Dips. Eine weitere Konstante: Alle Dips sind herzhaft. Bisher, denn heute wage ich etwas Neues und bereite eine süße Variante zu, einen cremigen Cranberry-Frischkäse-Dip.

Dippen geht auch in süß: Cranberry-Frischkäse-Dip

Im Supermarkt entdeckte ich neulich frische Cranberrys. Es ist also wieder soweit. Ich nahm mutig eine Packung mit, ohne so recht zu wissen, was ich daraus machen kann. Bisher wanderten die roten, leicht säuerlichen Beeren immer in Cocktails. Doch dieses Mal landen sie in einem Dip und der wird auch noch süß.

Für den Cranberry-Frischkäse-Dip brauchst du natürlich frische Cranberrys. Außerdem Frischkäse, etwas Zimt, Honig und Wasser. Die Beeren gibst du zusammen mit Wasser, Honig und Zimt in einen Topf und lässt sie bei mittlerer Hitze köcheln, bis sie aufplatzen und eine dickflüssige Soße entsteht. Stelle sie beiseite und lass sie abkühlen.

Währenddessen schlägst du den Frischkäse mit einem Handrührgerät schaumig auf. Das macht den Dip später richtig schön fluffig. Fülle ihn in eine Schale und gib einen Esslöffel voll Cranberrysoße hinein, die du vorsichtig einrührst, damit der Dip eine schöne Farbe bekommt. Das ist jedoch kein Muss. Ansonsten verteilst du die Soße einfach auf dem Frischkäse und kannst direkt losschlemmen oder dippen.

Was du da alles reintunken kannst? Ne ganze Menge. Mit salzigen Crackern bekommst du eine süß-salzige Mischung. Auch mit Obst schmeckt der Dip richtig lecker. Probiere ihn auch mit Butterkeksen oder als Aufstrich zu selbst gebackenen Waffeln oder als Brotbelag. Übrigens, die Cranberrysoße schmeckt auch ohne Frischkäse pur als Beilage zum Sonntagsbraten oder zu Käse.

Ein Dip kommt selten allein. Zu unseren Favoriten gehören auch dieser Erdbeer-Cheesecake-Dip, ein nicht süßer Granatapfel-Pistazien-Dip oder ein Schokoladen-Hummus.

Cranberry-Frischkäse-Dip Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g frische Cranberries

2 EL Honig

1 TL Zimt online, zum Beispiel hier 🛒

50 ml Wasser

200 g Frischkäse Doppelrahmstufe Zubereitung Gib die Cranberries, 2 EL Honig, Zimt und Wasser in einen Topf. Erhitze alles bei mittlerer Hitze und lass die Beeren etwa 10 Minuten köcheln, bis sie aufplatzen und die Mischung eindickt. Rühre regelmäßig um. Nimm die Soße vom Herd und lass sie leicht abkühlen. Schlage den Frischkäse in einer Schüssel mit einem Handrührgerät cremig auf, bis er fluffig ist. Gib den Frischkäse in eine Servierschale und verteile die Cranberry-Soße darüber und serviere dazu Obst oder Cracker. Notizen Diese Deko-Kugeln aus Heidekraut unserer Geniale Tricks Kollegen sorgen für herbstliche Stimmung und sind schnell selbst gemacht.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.