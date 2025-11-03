Zum Verlieben gut: Cranberry-Hähnchenpfanne

Hast du dich auch schon mal gefragt, was man mit frischen Cranberrys eigentlich anfangen kann? Dann kommt hier ein ziemlich leckerer Vorschlag: eine Cranberry-Hähnchenpfanne. Die roten säuerlich-herben Beeren gibt es aktuell wieder frisch in den Supermärkten zu kaufen und passen mit ihrem Aroma einfach perfekt zu zartem Hähnchenfleisch.

Mehr Herbst auf dem Teller geht nicht: Cranberry-Hähnchenpfanne

Cranberrys kennen die meisten von uns vorwiegend von amerikanischen Rezepten, die vor allem zu Thanksgiving serviert werden. Dort darf zum Truthahn eine traditionelle Cranberrysoße nicht fehlen. Aber auch bei uns erobert sich die Beere langsam einen festen Platz in der Küche und da ist diese Cranberry-Hähnchenpfanne einfach das beste Beispiel.

Für das Rezept brauchst du frische Hähnchenbrustfilets, Cranberrys, Rosmarin und Hühnerbrühe. Butter, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Honig, Zitrone, Zwiebel und Knoblauch kommen ebenfalls dazu, hast du aber bestimmt bereits zu Hause.

Für einen besonders intensiven Geschmack legst du die Hähnchenfilets in eine Marinade ein. Dafür vermengst du gehackten Knoblauch mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, gehacktem Rosmarin, Zitronensaft und Honig. Lege das Fleisch hinein und stelle alles abgedeckt für mindestens 30 Minuten zum Ziehen in den Kühlschrank.

Danach brätst du das Fleisch in einer Pfanne goldbraun an, gibst Zwiebel und Cranberrys hinzu und löschst alles mit der Hühnerbrühe ab. Für ein intensives Aroma kommen noch frische Rosmarinzweige hinzu, bevor die Pfanne für rund 25 Minuten zum Garen in den Ofen wandert.

Serviere die Cranberry-Hähnchenpfanne zum Beispiel mit einem Kartoffelpüree, Ofenkartoffeln oder Wildreis. Und ein Tipp: Ein kleiner Schluck Weißwein verleiht der Soße eine angenehme Säure.

Wenn du jetzt Appetit etwas Leckeres mit Hähnchen bekommen hast, dann sind die folgenden Ideen vielleicht genau richtig für dich. Diese Hähnchenbrust in Kräutersoße sorgt für mediterrane Stimmung auf dem Teller, während Knusperfans bei diesem Hähnchen mit Brezelkruste in Honig-Senf-Soße auf ihre Kosten kommen. Ein Klassiker, der immer geht: Philadelphia-Hähnchen mit Frischkäse.

Herbstzeit ist DIY-Zeit. Für gemütliche Stimmung auf dem Essenstisch sorgen zum Beispiel diese homemade Kürbiskerzen von Geniale Tricks.

Cranberry-Hähnchenpfanne Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Honig

1 TL gehackter Rosmarin

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Hähnchenbrustfilets

1 kleine Zwiebel

80 g frische Cranberries

1 EL Butter

100 ml Hühnerbrühe

4 Zweige frischer Rosmarin Zubehör online, zum Beispiel hier 🛒 1 ofenfeste Pfanne Zubereitung Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Vermische Olivenöl, Zitronensaft, Honig, Knoblauch, Rosmarin, Salz und Pfeffer in einer Schüssel zu einer Marinade. Lege die Hähnchenfilets in die Marinade, sodass sie vollständig bedeckt sind und stelle sie abgedeckt für mindestens 30 Minuten zum Ziehen in den Kühlschrank. Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in Streifen. Wasche die Cranberries und tupfe sie trocken. Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Erhitze die Butter in einer ofenfesten Pfanne und brate darin die marinierten Hähnchenfilets von beiden Seiten goldbraun an. Füge die Zwiebelspalten und die Cranberries hinzu und lösche alles mit der Hühnerbrühe ab. Verteile die Rosmarinzweige gleichmäßig über die Hähnchenfilets. Schiebe die Pfanne in den vorgeheizten Ofen und gare die Hähnchenschenkel 20-25 Minuten, bis sie innen zart und saftig sind. Nimm die Pfanne aus dem Ofen, träufle etwas der Soße mit einem Löffel über das Fleisch und serviere die Cranberry-Hähnchen zusammen mit Kartoffelpüree oder einen anderen Beilage.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.