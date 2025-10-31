Brauchen keinen Industriezucker: unsere Cranberry-Haferflocken-Muffins

Wenn Himbeereis zum Frühstück, wie in einem bekannten Schlager, ok ist oder auch mal ein Stück kalte Pizza, dann gehen Muffins ja wohl erst recht klar. Und wenn die dann auch noch so lecker sind wie unsere Cranberry-Haferflocken-Muffins, und ohne Industriezucker gebacken werden sowieso. Das Rezept dafür gibt es hier.

0 Prozent Zucker, 100 Prozent Geschmack: Cranberry-Haferflocken-Muffins

Starte doch mal süß in den Tag. Damit ist aber kein Brötchen mit Marmelade oder Schokoaufstrich gemeint, sondern kleine Küchlein, auch bekannt als Muffins. Unsere Variante wird mit Haferflocken und Cranberrys gebacken und kommt zudem ganz ohne raffinierten Zucker aus. Stattdessen kommt die Süße aus zwei reifen Bananen, die du zu einem Mus zerdrückst und dann unter den Teig hebst.

So kannst du die Muffins ohne schlechtes Gewissen auch schon zum Frühstück verputzen. Natürlich geht das auch zwischendurch, zum Abend, als süßer Snack zum Kaffee und immer, wenn dir sonst noch danach ist.

Fürs Frühstück sind sie aber ein echter Hit, denn du kannst sie einfach am Abend vorher zubereiten und am Morgen wartet eine bereits fertige Mahlzeit auf dich, die dir keinerlei Arbeit macht. Einfach aufstehen, Kaffee kochen und in den Muffin beißen. Mmh!

Die Haferflocken im Teig sorgen dafür, dass dich die Frühstücksmuffins lange genug satt machen und Zimt sowie Vanilleextrakt bringen warme, herbstliche Noten mit. Den geschmacklichen Kontrast bringen die Cranberries mit, die säuerlich-herb schmecken und aktuell wieder frisch im Supermarkt zu bekommen sind. Kein Glück gehabt? Dann verwende einfach getrocknete Exemplare.

Wie es dir geht, wissen wir leider nicht, aber wir lieben ab und an einen leckeren, frisch gebackenen Muffin zum Frühstück. Neben der Variante mit Cranberrys und Haferflocken mögen wir einfache Bananen-Quark-Muffins, diese Frühstücksmuffins mit Haferflocken oder diese Zimtmuffins.

Cranberry-Haferflocken-Muffins Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 reife Bananen

2 Eier

100 ml Milch

50 ml Rapsöl

1 TL Vanilleextrakt online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL Zimt

150 g zarte Haferflocken plus etwas mehr zum Bestreuen

100 g Dinkelmehl Type 630

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g Cranberrys Zubehör 1 12er-Muffinblech Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege die Muffinform mit Papierförmchen aus. Zerdrücke die Bananen in einer großen Schüssel mit einer Gabel zu einem Brei. Gib Eier, Milch, Öl, Vanilleextrakt und Zimt hinzu und verrühre alles gut miteinander. Füge Haferflocken, Mehl, Backpulver und Salz dazu und verrühre alles zu einem glatten Teig. Wasche die Cranberrys, tupfe sie trocken und hebe sie unter den Teig. Verteile den Teig gleichmäßig auf die Muffinförmchen. Streue ein paar Haferflocken auf die Oberfläche jedes Muffins und drücke sie leicht an. Backe die Muffins im Ofen etwa 20-25 Minuten, bis sie goldbraun sind und lass sie nach dem Backen gut abkühlen. Notizen Mit diesen Kürbissen aus Moos wird der Herbst gleich noch ein Stück gemütlicher. Die Anleitung gibt es bei Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.