Cranberry-Kompott: weihnachtliche Dessert-Idee

Cranberrys kennt man vor allem aus den Vereinigten Staaten, aber sie erlangen auch hierzulande eine immer größere Popularität. Schon seit längerer Zeit bekommt man sie getrocknet und abgepackt neben Aprikosen, Bananen und Co. Seit einigen Jahren findet man aber auch die frische Variante in den Supermärkten und daraus lässt sich ein fruchtiges Cranberry-Kompott kochen.

Rezept für Cranberry-Kompott: leckeres Dessert

Das eignet sich wunderbar als festlicher Nachtisch für das Weihnachtsessen. In den USA serviert man es gern schon etwas früher zu Thanksgiving. Das fruchtige, süß-säuerliche Dessert schmeckt besonders gut mit cremiger Vanillesoße oder einer Kugel Eis. Diese Kombination erinnert ein bisschen an einen beliebten Nachtisch-Klassiker aus unserer Region: Eis mit heißen Kirschen. Wir empfehlen dir daher, auch das Kompott erwärmt zu genießen. Es ist aber ebenso kalt ein Gaumenschmaus.

Unser Rezept reicht je nach Größe für ein bis zwei Einmachgläser. Diese solltest du unbedingt vorher gut auskochen, damit sich darin keine Keime, Bakterien oder Viren mehr befinden, wenn du das Cranberry-Kompott darin abfüllst. In unserem Leckerwissen stellen wir dir die besten Methoden vor, um Gläser zu sterilisieren.

Durch die Zugabe von Zimt und Vanillezucker bekommt das Cranberry-Kompott einen weihnachtlichen Anstrich verpasst. Es sprüht geradezu vor Christmas Spirit und ist super schnell gekocht. Du kannst es wunderbar schon ein paar Tage im Voraus vorbereiten, in deine sauberen Einmachgläser füllen, diese fest verschrauben und bis zur Verwendung aufbewahren. Eine Sorge weniger, um die du dich in der ohnehin schon hektischen Weihnachtszeit kümmern musst.

An Weihnachten wird geschlemmt, daher braucht man natürlich mehr als einen Nachtisch. Unser schnelles Tiramisu im Glas ist ebenfalls eine Leichtigkeit, die fix gemacht ist. Diese süßen Baumkuchen-Lollies naschen sich einfach so weg, und ein Apfel-Karamell-Cheesecake im Glas verwandelt einen Kuchenklassiker in eine cremige Nachspeise.