Überrasche deine Gäste mit diesen fruchtigen Muffins

Wenn du Lust auf ein richtig leckeres Gebäck hast, in dem gleich mehrere Aromen aufeinander treffen, dann bist du hier richtig! Dieses Rezept für Cranberry-Orangen-Muffins vereint die Süße der Orange, das samtige Aroma von Vanille und die frische Säure von Cranberrys. Sie sind der ideale Begleiter für alles, was dein Tag so mit sich bringt – ob Frühstück, Kaffeeklatsch oder eine kleine Auszeit zwischendurch.

Rezept für Cranberry-Orangen-Muffins: ohne viel Aufwand

Seit es Herbst geworden ist und auch mein Pinterest-Feed nur noch voller herbstlicher Rezepte ist, habe ich meine Liebe für Cranberrys neu entdeckt. Schon davor aß ich sie gerne, vor allem in Nussmischungen, im Müsli oder als besondere Zugabe zum Salat. Neuerdings komme ich immer mehr auf ihren Geschmack, den sie in Gebäck entfalten können. Dadurch und durch mein Rezept für Cranberry-Orangen-Shortbread-Cookies wurde dieses Rezept inspiriert. Die Kombi aus Orange und Cranberrys ist für mich einfach phänomenal. Und was für Kekse gilt, lässt sich sicherlich auch auf Muffins übertragen. Gesagt, getan!

Das Tolle and diesen Cranberry-Orangen-Muffins: Sie sind richtig schnell gebacken und fertig zum Naschen. Sie bestehen nämlich aus einem ganz normalen Rührteig, der mit Orangenabrieb und -saft sowie Cranberrys und einem Hauch Vanille verfeinert wird. Heißt, du brauchst eigentlich nur alle Zutaten in der richtigen Reihenfolge in eine Schüssel zu werfen und das Ganze vermengen. Danach wandert alles in Muffinförmchen gefüllt für etwa 20 Minuten in den Ofen. Nachdem die Muffins dann fertig gebacken und ausgekühlt sind, kannst du sie auf Wunsch mit Puderzucker bestäuben.

Die Muffins lassen sich auch ganz easy zu Cupcakes upgraden. Ganz wunderbar passt ein Frischkäse-Orangen-Frosting, eine weiße Schokoglasur oder eine Vanille-Buttercreme. Yummi!

Ich lass mir die Muffins am liebsten mit einer Tasse Cappuccino schmecken. Schwarztee schmeckt ebenso fantastisch. Was ist deine Lieblings-Kombi?

Du liebst die Kombination aus Cranberrys und Orange? Dann schmeckt dir auch ganz sicher dieses Rezept für Cranberry-Orangen-Shortbread-Cookies. Auch lecker: Fanta-Muffins. Und wenn du Lust auf ein herzhaft-süßes Gebäck hast, probiere diese Cranberry-Frischkäse-Schnecken aus.

Cranberry-Orangen-Muffins

1 Bio-Orange Abrieb und Saft

125 g weiche Butter

100 g Zucker

1/2 Vanilleschote Mark

2 Eier

200 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 ml Milch

100 g getrocknete Cranberrys online erhältlich, z.B. hier 🛒

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor und lege ein Muffinblech mit Papierförmchen aus. Reibe etwa 2 TL der Schale der Orange ab und presse ihren Saft aus. Verrühre die Butter mit dem Zucker, dem Orangenabrieb, ca. 3 EL Orangensaft und dem Mark der Vanilleschote. Gib nach und nach die Eier hinzu und verrühre alles. Mische das Mehl mit dem Backpulver und Salz und rühre die Mischung abwechselnd mit der Milch unter den Teig. Hebe die Cranberrys unter den Teig. Verteile den Teig gleichmäßig in den Förmchen und backe die Muffins für ca. 20 Minuten. Lass sie danach komplett auskühlen. Bestäube sie mit etwas Puderzucker und lass sie dir schmecken!

