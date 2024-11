Cranberry-Pistazien-Cantuccini: italienischer Gebäckklassiker für den Plätzchenteller

Denkt man an italienische Gebäckspezialitäten, dann fallen einem vielleicht sofort die luftig-leichten Amaretti ein. Und direkt danach Cantuccini. Das süße und leicht harte Gebäck, das gern als Dessert gegessen und dabei in den Kaffee oder einen süßen Wein getunkt wird, ist aus der Küche Italiens nicht mehr wegzudenken. Auch wir lieben sie. Passend zur Weihnachtszeit wandeln wir den Klassiker etwas ab und backen Cranberry-Pistazien-Cantuccini zum Selbernaschen und Verschenken.

So einfach backst du Cranberry-Pistazien-Cantuccini zu Hause

Die italienische Küche steckt voller Traditionen und Geschichte. Da wundert es auch nicht, dass die berühmten Cantuccini ebenfalls auf eine lange Historie zurückblicken können. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts soll das Gebäck verkauft worden sein. Frühe Formen sind sogar noch älter. Ihr Alter sieht man den länglichen Keksen nicht an, denn sie sind nach wie vor beliebt und dürfen vor allem in der Toskana auf keiner Speisekarte fehlen.

Cantuccini isst man aber nicht einfach so. Dafür ist das Gebäck ein bisschen zu hart. Es wird zweimal gebacken und erinnert so ein bisschen an Zwieback. Deshalb sind Cantuccini perfekt, um in den Kaffee, den Tee oder einen süßen Dessertwein getunkt und erst dann genüsslich gegessen zu werden.

Klassisch werden die Kekse, die ihren Ursprung in der Toskana haben, mit Mandeln gebacken. Damit du auch in der Weihnachtszeit nicht auf das Gebäck verzichten musst, haben wir das Rezept ein wenig abgewandelt und verfeinern die Cantuccini mit Pistazien und Cranberrys. Die Pistazien bringen eine nussige Komponente mit, während die weichen Cranberrys für eine fruchtige Note sorgen.

Keine Lust auf klassische Weihnachtsplätzchen, die jedes Jahr in die Keksdose kommen? Dann haben wir passende Alternativen für dich. Backe in diesem Jahr für den Plätzchenteller doch mal italienische Zitronenplätzchen. Ebenfalls aus der italienischen Backstube sind diese süßen Marzipan-Mandorlini sowie klassische Amaretti.