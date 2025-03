Lecker, leckerer, am leckersten: Crème-Brûlée-Käsekuchen vom Blech

Der Crème-Brûlée-Käsekuchen vom Blech vereint auf einzigartige Weise die cremige Leichtigkeit eines traditionellen Käsekuchens mit dem verführerischen Geschmack der beliebten Crème brûlée. Die cremige Füllung zergeht auf der Zunge und wird durch die knusprig karamellisierte Zuckerschicht perfekt abgerundet.

Crème-Brûlée-Käsekuchen vom Blech: süßer Genussmoment

Crème brûlée zusammen mit Cheesecake als Dessert – klingt das nicht himmlisch? Die Ursprünge dieser beiden Dessertklassiker reichen tief in die kulinarische Geschichte zurück. Während die Crème brûlée ihren Ursprung in der französischen Küche hat, reicht der Käsekuchen bis in die Antike zurück. Beide Desserts erfreuen sich mittlwerweile auf der ganzen Welt großer Beliebtheit.

Mit dem Crème-Brûlée-Käsekuchen vom Blech verbinden wir die beiden Klassiker zu einem ganz besonderen Genuss. Zunächst wird der Teig zubereitet. Er besteht aus Mehl, Ei, Zucker, Backpulver sowie Butter und wird mit Zimt und Vanillezucker verfeinert. Alles Zutaten, die du wahrscheinlich schon in deinem Küchenschrank hast. Die cremige Füllung setzt sich aus Sahne, Milch sowie Mascarpone, Magerquark und Eiern zusammen. Vanillelikör sorgt für ein feines Aroma.

Der Clou des Crème-Brûlée-Käsekuchens vom Blech ist aber die knusprige Zuckerschicht. Dafür streust du zum Schluss braunen Zucker auf den Kuchen und karamellisierst ihn mit einem Brenner. Wer diesen nicht zur Hand hat, kann den Blechkuchen auch 5 Minuten im Backofen unter dem heißen Grill bräunen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Backe den Kuchen für ein Treffen mit Freunden oder als Krönung eines Festessens mit deiner Familie – er schafft es, dass jeder Bissen zu einem Moment des Genusses wird und deine Gäste noch Wochen später von ihm schwärmen.

Unbedingt nachbacken solltest du auch den Käsekuchen vom Blech. Oder wandele ihn etwas ab und backe einen Käsekuchen mit Blätterteig vom Blech. Ein echter Genuss ist auch der Baklava-Cheesecake.