Diese Crème Brûlée mit Buttermilch schmeckt einfach gut

Wir verleihen einem klassischen Nachtisch einen spritzigen Anstrich: Heute zeigen wir dir, wie du eine Crème Brûlée mit Buttermilch zubereiten kannst. Dafür brauchst du nur eine Handvoll Zutaten und etwas Zeit, denn das Dessert muss zunächst 50 Minuten in den Ofen und im Anschluss mindestens zwei Stunden kaltgestellt werden, bevor es serviert werden kann. Dafür hast du selbst nur etwa zehn Minuten Arbeit. Klingt gut? Dann kann’s ja los gehen!

Rezept für Crème Brûlée mit Buttermilch: Klassiker mal anders

Ein gelungenes Dinner ist erst mit einem Dessert perfekt. Und wir alles wissen ja, dass für Nachtisch immer Platz ist. Vor allem, wenn er so köstlich ist wie diese Crème Brûlée mit Buttermilch und Zitronensaft. Anders, als man vielleicht vermuten würde, ist die Zubereitung nicht schwer und deshalb solltest du die Süßspeise unbedingt einmal selbst zaubern.

Die klassische Crème Brûlée stammt aus Frankreich und bedeutet übersetzt so viel wie „gebrannte Creme“. Das liegt am feurigen Finish: Bevor die Nachspeise serviert wird, streut man Zucker darüber, der im Anschluss flambiert wird. Dadurch entsteht eine feine Knusperschicht und Feinschmecker rund um den Globus lieben es, diese mit dem Dessert-Löffel zu durchbrechen. Das feine Knacken ist ein Geräusch, was Foodies Gänsehaut bereitet und die Herzen von Gourmets höher schlagen lässt.

Die Crème Brûlée mit Buttermilch ist schnell vorbereitet: Verrühre 🛒 einfach alle Zutaten miteinander und fülle die Masse in feuerfeste Schälchen. Diese stellst du danach auf ein tiefes Blech, das du mit etwas Wasser füllst und in den Ofen schiebst. Nach etwa 50 Minuten kannst du es wieder heraus holen. Nun muss die Crème für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank, über Nacht fühlt sie sich darin ebenfalls wohl. Abschließend musst du sie flambieren und dann kann sie serviert werden.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Noch mehr süße Ideen: Auf der Dessertkarte stehen außerdem eine klassische Herrencreme, diese weiße Schoko-Orangen-Mousse und eine Kaffee Panna Cotta.

Crème Brûlée mit Buttermilch Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 1 Flambierer

6 feuerfeste Dessertschalen Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Bio-Orange

2 Becher Sahne

120 ml Buttermilch

70 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

4 Eigelb

6 EL brauner Zucker Zubereitung Heize den Ofen auf 150 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Wasche die Orange und trockne sie. Reibe die Schale ab und presse etwas Saft aus.

Verrühre die Sahne, Buttermilch, den Zucker, Vanillezucker, das Salz, den Orangenabrieb und 1 EL Orangensaft sowie die Eigelbe miteinander.

Fülle die Masse in 6 ofenfeste Dessertschalen. Stelle diese auf ein Blech und fülle dieses mit etwas Wasser. Schiebe das Blech anschließend für 50 Minuten in den Ofen.

Stelle die Dessertschalen nach dem Backen mindestens 2 Stunden kalt.

Streue vor dem Servieren den brauen Zucker über die Crème Brûlées und flambiere ihn. Notizen Für eine Variante mit etwas Alkohol kannst du den Orangensaft mit Orangenlikör ersetzen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.