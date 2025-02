Diese luftige Sahnecreme verfeinert all deine Desserts

Du hast Lust auf ein leckeres Dessert, aber keine Muße, lange in der Küche zu stehen? Dann bereite dir eine Crème Chantilly zu. Ihr süßer Vanillegeschmack verfeinert Früchte, Kuchen und Pudding – oder lässt sich auch einfach so genießen. Leg direkt los und begeistere deine Dinner-Gäste!

Crème Chantilly: Dessert-Klassiker aus Frankreich

Hättest du vor einigen Hundert Jahren in einem französischen Restaurant Crème Chantilly bestellt, wärst du vermutlich enttäuscht gewesen. Der Kellner wäre angekommen und hätte dir eine Portion Schlagsahne serviert. Denn ursprünglich war die Creme nichts anderes. Seit 1650 soll sie in der französischen Küche eine große Rolle spielen. Der Name Crème Chantilly soll schlicht und einfach daher stammen, dass das Rezept in der nordfranzösischen Stadt des gleichen Namens erstmals serviert worden sein soll. Rezepte sind jedoch, ebenso wie Sprache, etwas fluides und über die Jahre veränderte sich die Zubereitung der Sahne.

Während Crème Chantilly früher tatsächlich schlicht und ergreifend geschlagene Sahne bezeichnete, wandelte sich mit der Zeit der Begriff zu etwas Edlerem. Heute ist damit eine aufgeschlagene, gesüßte Sahne gemeint, die mit Aromaten wie Orangenblütenwasser 🛒 oder Vanille abgeschmeckt wird. Auch geriebene Zitrusschalen passen gut dazu und sorgen dafür, dass die Creme vielseitig eingesetzt werden kann. Oder wie wäre es mit einem Löffel Schoko- oder Pistaziencreme? Probier aus, was dir schmeckt!

In Frankreich wird klassisch eine Art flüssige Crème Fraîche aufgeschlagen – diese verleiht dem Ganzen durch ihre feine Säure einen ganz besonders edlen Geschmack. Zudem gilt: Je mehr Fett das Ausgangsprodukt hat (ideal sind 35-38 Prozent), desto fester und somit besser wird die Crème Chantilly. Hierzulande gibt es selten flüssige Crème Fraîche, daher kannst du auch einfach Sahne verwenden. Magst du einen leicht säuerlichen Geschmack, mische doch einfach einen Schluck Kefir oder einen Löffel Sauerrahm unter. Für einen höheren Fettgehalt eignet sich Mascarpone.

Serviere Crème Chantilly mit Obstsalat, einem Stück Schokoladenkuchen oder auch einer leckeren Sorte Eis – oder vermische sie mit Pudding, um Diplomatencreme zuzubereiten.

Crème Chantilly Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Schlagsahne

2 EL Mascarpone

1 Prise Salz

3 EL Puderzucker

1 Vanilleschote Optional: 1 TL Orangenblütenwasser

1 Bio-Zitrone Schale

1 EL Schokocreme Zubereitung Verrühre die Sahne mit der Mascarpone, einer winzigen Prise Salz, Puderzucker und dem Mark der Vanilleschote.

Füge Aromaten nach Geschmack hinzu und rühre sie gut ein.

Schlage die Sahne mit einem Handrührgerät auf, bis sie steif ist.

