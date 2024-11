Cremige Gemüse-Hähnchen-Pfanne: herbstliches Wohlfühlgericht

Es wird wieder deftig. Wenn es draußen wieder kälter wird, dann geht es auch auf unseren Tellern wieder rustikaler zu. Ein Gericht, dass im Herbst öfter auf dem Speiseplan steht, ist diese cremige Gemüse-Hähnchen-Pfanne. Die ist schnell zubereitet, wärmt von innen und für die Zubereitung brauchst du nur eine Pfanne.

Cremige Gemüse-Hähnchen-Pfanne: leckeres One-Pan-Gericht

Diese cremige Gemüse-Hähnchen-Pfanne ist ein richtiges Wohlfühlgericht und genau das Richtige an ungemütlichen Tagen. Für die Zubereitung benötigst du Hähnchenbrustfilets, passierte Tomaten, Blumenkohl, Möhren, Erbsen, Sahne, Gewürze, Öl, Fladenbrot und Petersilie.

Zuerst schneidest du das Hähnchenfleisch in mundgerechte Stücke. Dann wird das Gemüse vorbereitet. Wasche Blumenkohl und Möhren und schneide den Kohl in Röschen und die Möhren in Scheiben. Erhitze als nächstes das Öl in einer großen Pfanne und brate das Fleisch darin von allen Seiten goldbraun an. Füge den Kohl, die Möhren und die TK-Erbsen hinzu und brate alles ebenfalls kurz mit an. Vermenge in der Zwischenzeit die passierten Tomaten mit der Sahne, Salz und Pfeffer und gieße die Mischung mit in die Pfanne. Verrühre alles gut miteinander und lass den Pfanneninhalt etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis Fleisch und Gemüse gar sind. Danach streust du Petersilie über die Gemüse-Hähnchen-Pfanne und servierst sie mit knusprig gebackenem Fladenbrot.

Du möchtest deiner Gemüse-Hähnchen-Pfanne noch ein leckeres Upgrade verpassen? Dann überbacke sie vor dem Servieren noch mit Käse. Nachdem du die Soße zur Pfanne gegeben hast, lässt du den Inhalt nur kurz aufkochen. Streue dann 100 Gramm geriebenen Käse deiner Wahl darüber und schiebe die (ofenfeste) Pfanne für 25 Minuten bei 180 °C in den Ofen. Belohnt wirst du mit einer knusprigen Käseschicht, die dieses Gericht noch unwiderstehlicher macht.

