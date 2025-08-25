Crispy Chili-Öl: für die würzige Seite des Lebens

Das Crispy Chili-Öl ist der kleine Bruder des klassischen chinesischen Chili-Öls und bringt nicht nur eine gehörige Portion Schärfe in deine Lieblingsgerichte, sondern auch eine crunchige Note. Die gute Nachricht: Du kannst das Öl aus nur wenigen Zutaten ganz einfach zu Hause selber machen. Und so geht’s!

Einfaches Rezept für selbst gemachtes Crispy Chili-Öl

Ein paar Tropfen Chili-Öl über die Bratkartoffeln, ein Spitzer über das Ei und vielleicht noch etwas in den Salat? Es gibt kaum ein Gericht, das durch Crispy Chili-Öl nicht noch leckerer wird. Das Geheimnis der würzig-scharfen Soße? Ihre knusprige Note, für die in reichlich Öl in Scheiben geschnittene Schalotten und Knoblauch frittiert werden. Aber lass uns am Anfang beginnen.

Die Zutatenliste für ein selbst gemachtes Crispy Chili-Öl ist überschaubar. Neben einem geschmacksneutralen Pflanzenöl brauchst du reichlich Knoblauch, Schalotten, Chiliflocken, Sojasoße, Sesam, Reisessig, Salz und Zucker.

Zwiebeln und Knoblauch werden abgezogen und in möglichst dünne Scheiben geschnitten. Dann erhitzt du das Öl in einer Pfanne und frittierst zuerst die Schalotten darin an, bis sie braun und knusprig sind. Schöpfe sie anschließend ab und stelle sie beiseite. Wiederhole den Vorgang mit dem Knoblauch. Der braucht weniger Zeit als die Zwiebeln. Achte daher darauf, dass er in der Pfanne nicht anbrennt. Er schmeckt sonst bitter. Nimm den Knoblauch ebenfalls heraus.

Vermische noch Chiliflocken mit Zucker, Salz und Sesam und übergieße alles mit dem noch heißen Öl aus der Pfanne. Rühre Sojasoße und Reisessig unter. Gib die gerösteten Zwiebeln sowie Knoblauch dazu fülle das Öl in saubere Gläser ab. Nun heißt es nur noch, würzen was das Zeug hält, denn das Tolle an diesem Crispy Chili-Öl ist, dass du damit wirklich alles verfeinern kannst, worauf du Lust hast.

Crispy Chili-Öl Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 3 Schalotten

10 Knoblauchzehen

200 ml neutrales Pflanzenöl

4 EL Chiliflocken

2 EL Sesamkörner

1/2 TL Salz

1 TL Zucker

1 EL Sojasoße

1 TL Reisessig Zubereitung Ziehe die Schalotten ab und schneide sie in dünne Scheiben. Schäle die Knoblauchzehen und schneide sie ebenfalls dünn in Scheiben.

Erhitze das Öl bei mittlerer Temperatur in einer Pfanne. Gib die Zwiebel hinein und brate sie darin knusprig braun an. Nimm die gerösteten Zwiebeln mit einer Schaumkelle 🛒 heraus und stelle sie beiseite. Gib dann den Knoblauch in das heiße Öl und brate ihn goldbraun-knusprig an. Nimm ihn danach heraus und stelle ihn beiseite.

Vermenge Chiliflocken, Sesam, Salz und Zucker in eine Schüssel. Übergieße die Mischung vorsichtig mit dem heißen Öl aus der Pfanne.

Füge die Sojasoße und den Reisessig hinzu.

Mische den knusprigen Knoblauch und die gerösteten Zwiebeln unter und fülle das Crispy Chili-Öl in Gläser.

