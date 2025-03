Herzhafter Croissant-Ring für ein wunderbares Frühstück

Heize deinen Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche die Tomaten und die Frühlingszwiebeln. Schneide die Tomaten in Viertel und die Frühlingszwiebeln in feine Ringe. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken.

Heize deinen Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche die Tomaten und die Frühlingszwiebeln. Schneide die Tomaten in Viertel und die Frühlingszwiebeln in feine Ringe. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken.