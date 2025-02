So lecker ist ein Croque Madame mit Schinken und Käse

Möchtest du dich mit einem ganz besonderen Frühstück verwöhnen, dann ist der Croque Madame eine klare Empfehlung. Das Frühstückssandwich stammt aus Frankreich und wird mit Kochschinken, Käse und einem Spiegelei serviert. Möchtest du es nachmachen, steht es in 20 Minuten auf dem Tisch. Wir zeigen dir, wie es geht.

Einfaches Rezept für Croque Madame

Vom Croque Monsieur hast du sicherlich schon einmal gehört oder ihn vielleicht sogar schon probiert? Dieses Sandwich besteht aus zwei Brotscheiben, die mit Käse und Kochschinken belegt und einer Schicht Béchamelsoße bestrichen werden. Anschließend kommt geriebener Käse über das Brot, das danach knusprig gebacken wird. Beim Croque Madame toppt zusätzlich noch ein gebratenes Ei das Sandwich.

Für einen echten französischen Croque Madame brauchst du weder viele Zutaten noch viel Zeit. Bereite für das Sandwich zuerst die Béchamelsoße zu, indem du Butter in einem Topf schmilzt, sie mit etwas Mehl zu einer glatten Masse verrührst und anschließend langsam unter permanentem Rühren die Milch hinzufügst. Lass die Soße solange köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat (sie sollte nicht zu flüssig sein) und schmecke sie mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss ab.

Danach toastest du das Brot, bestreichst es mit Butter und legst erst Kochschinken und dann Käse darauf. Nun kommt eine großzügige Schicht Soße obendrauf, und damit es am Ende ein Sandwich wird, legst du eine unbelegte Scheibe Brot darüber. Bestreue das Sandwich mit geriebenem Käse und schiebe es für ein paar Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis der Käse zerlaufen und leicht braun ist. In der Zwischenzeit brätst du zwei Eier in der Pfanne an. Ist das Croque Madame fertig gebacken, holst du es aus dem Ofen und legst je ein Spiegelei obendrauf. Schon ist das Sandwich fertig zum Genießen.

Weitere köstliche Frühstücksideen gesucht? Bei Leckerschmecker wirst du fündig. Hier gibt es auch das Rezept für das Pendant, den Croque Monsieur. Ähnlich, nur ohne Béchamelsoße und geriebenen Käse, ist das Monte Christo Sandwich, und soll es etwas mit Ei sein, dann lass dir morgens doch mal ein Rührei mit Spinat und Feta schmecken. Wir wünschen dir einen guten Start in den Tag.