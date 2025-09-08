Croquetas: Diese spanische Spezialität macht süchtig

Kroketten sind in unterschiedlichen Varianten in fast jeder Landesküche zu finden. In Frankreich heißen sie Croquettes, in den Niederlanden Kroket und in Spanien Croquetas. Wo wir auch schon beim Stichwort wären. Wir haben uns die spanische Version geschnappt und mit Chorizo eine ganz eigene Form der Croquetas kreiert. Aber probier einfach selbst.

Croquetas einfach selbst zubereiten

In der spanischen Küche sind Croquetas nicht wegzudenken. Vor allem bei einem Besuch in einer Tapas-Bar gehört die frittierte Spezialität einfach dazu. Sie besteht aus einer Füllung aus gehacktem Serranoschinken, Mehl, Milch und Butter, die anschließend in einer Panade aus Ei und Semmelbrösel paniert und in Öl gebacken wird.

Für unsere Croquetas haben wir statt Schinken einfach Chorizo verwendet, die ebenfalls zu den spanischen Spezialitäten zählt. Erhitze zuerst etwas Butter in einer Pfanne und schnapp dir dann eine Küchenreibe. Raspel darauf die Wurst direkt in die Pfanne. Auch eine Zwiebel reibst du mit in die Pfanne. Brate das Mehl kurz mit an und lösche mit Milch ab. Rühre sie Masse solange um, bis die Milch kocht und würze den Pfanneninhalt mit Salz und Pfeffer. Fülle die Masse anschließend in eine Schale um und lass sie mindestens acht Stunden abkühlen.

Danach formst du mit angefeuchteten Händen kleine Kroketten daraus und wälzt sie zuerst in Semmelbrösel, dann in Ei und noch mal in Semmelbrösel. Nun müssen die Croquetas nur noch in heißem Öl goldbraun ausgebacken werden.

Die knusprige Hülle und die warme, weiche, würzige Füllung schicken deine Geschmacksknospen auf eine kulinarische Achterbahnfahrt. Croquetas sind nach dem Probieren garantiert einer deiner neuen Lieblingssnacks. Wir wollen es nicht versprechen, aber die Chancen stehen gut, dass es die spanische Leckerei danach öfter gibt. Zumal du jetzt weißt, die leicht die Zubereitung ist.

Wo wir gerade Croquetas zubereitet haben, wie wäre es damit, auch andere Kroketten-Spezialitäten auszuprobieren? Da dürfen die klassischen Kartoffelkroketten, wie sie oft als Beilage in Restaurants serviert werden, nicht fehlen. Einen gesunden Twist verleihst du dem Snack durch Gemüse. Probiere mal diese herzhaften Brokkoli-Kroketten. Oder die italienische Form Arancini, die mit Reis und Zucchini gefüllt ist.