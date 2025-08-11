Crumbl Cookies: Backe den Kekstrend aus den USA zu Hause nach

Du bist auf der Suche nach dem perfekten Keksrezept? Die Crumbl Cookies könnten genau das sein, wonach du suchst. Diese weichen, riesigen Kekse sind außen leicht knusprig und innen zart und buttrig. Sie zergehen förmlich auf der Zunge. Das Highlight der Cookies ist aber ihr Topping aus Buttercreme.

Crumbl Cookies hauen deine Gäste um

Crumbl Cookies stammen ursprünglich aus den USA und haben sich dort schnell zu einem Trend entwickelt. Was sie besonders macht, ist nicht nur ihr Geschmack, sondern auch ihre Größe. Ursprünglich eröffnete das erste Crumbl-Geschäft im Jahr 2017 in Utah, und seither hat sich die Marke rasant verbreitet. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus frischen Zutaten und einem wechselnden Angebot an Sorten, das jede Woche variiert. Crumbl versteht es, klassische Rezepte neu zu interpretieren und dabei die Balance zwischen Tradition und Innovation zu halten.

Die leckeren Crumbl Cookies sind auch ein tolles Mitbringsel für Partys, Feiern oder als Geschenk. Ihr auffälliges Aussehen und ihr unwiderstehlicher Geschmack machen sie zu einem Highlight auf jedem Buffet. Und das Beste: Die Zubereitung ist unkompliziert. Auch wenn die Kekse beeindruckend aussehen, benötigst du kein besonderes Backwissen, um sie erfolgreich zuzubereiten.

Folge unserem einfachen Rezept und verzaubere deine Liebsten mit den Keksen. Werde kreativ und garniere sie mit Schokoraspeln, getrockneten Früchten, gehackten Pistazien oder Nüssen. Das Ergebnis ist einfach immer ein echter Hingucker.

Wir bei Leckerschmecker lieben Kekse und möchten dir die Chocolate Crinkle Cookies und Lemon-Curd-Cookies nicht vorenthalten. Und auch unsere Pistazienkekse sind unglaublich lecker und brauchen nur 10 Minuten im Ofen.

Crumbl Cookies Anke 3.88 ( 94 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Cookies: 150 g Butter

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Ei

250 g Weizenmehl

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g Schokodrops

200 g weiße Schokolade Für die Cremes: 100 g Zartbitterschokolade

200 g weiße Schokolade

200 g Butter

240 g Puderzucker Für die Deko: Schokodrops online z.B. hier 🛒

Kakaopulver

gehackte Nüsse Zubereitung Schlage die Butter, den Zucker und Vanillezucker für die Cookies schaumig. Rühre Ei, Mehl, Backpulver und Salz unter und verknete alles zu einem Teig.

Teile den Teig in zwei Portionen. Mische die Schokodrops unter die eine Hälfte.

Hacke die weiße Schokolade und knete sie unter die zweite Teighälfte.

Heize den Ofen auf 170 °C Umluft vor.

Forme 12 Kugeln aus den Teigen und verteile sie mit genügend Abstand auf zwei mit Backpapier ausgelegten Blechen.

Drücke den Teig leicht platt und backe die Kekse 15 Minuten. Lass sie danach abkühlen.

Hacke die dunkle Schokolade für die Schoko-Creme und lass sie schmelzen. Mache das Gleiche mit der weißen Schokolade.

Schlage die Butter cremig auf und verteile sie auf 2 Schüsseln.

Lasse in die eine Schüssel die dunkle und in die andere die helle Schokolade einfließen. Siebe anschließend jeweils die Hälfte des Puderzuckers in eine Schüssel. Rühre ihn nach und nach unter.

Spritze die Cremes auf die Crumbl Cookies und verziere sie mit Schokodrops, Kakaopulver und gehackten Nüssen. Notizen Die Farbe der Creme kannst du variieren, je nachdem, wie viel Schokolade du in die Butter gibst.

