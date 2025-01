Crumbl Cookies mit Apfel: kleine Apfelkuchen im Keksformat

Crumbl Cookies sind in den letzten Jahren zu einem richtigen Trend avanciert. Die Kekse mit leckerem Belag erfreuen das Herz einer jeden Naschkatze. Wir haben uns eine eigene Version überlegt und präsentieren dir heute Crumbl Cookies mit Apfel. Winterlich und absolut köstlich!

Rezept für Crumbl Cookies mit Apfel

Cookies sind immer eine gute Idee. Die süßen Gebäckstücke aus den USA machen einfach glücklich. Woran das liegt? Da fällt uns einiges ein. Die weiche Textur? Herrlich. Die Süße? Köstlich. Die Variationsmöglichkeiten? Eröffnen immer wieder neue Welten! Heute backen wir Crumbl Cookies, die seit neuestem auch hierzulande ein Trend sind. In den USA wurde bereits 2017 die erste Bäckerei eröffnet, die das Gebäck serviert. Besonders an den Keksen dort ist, dass jeder in einer anderen Geschmacksrichtung kommt und mit diversen Toppings nicht nur optisch einiges hermacht, sondern auch geschmacklich die Wucht ist.

Wir lieben momentan besonders diese Crumbl Cookies mit Apfel. Die bestehen aus weichem Keksteig und einem Apfelkompott, das dekorativ darauf platziert wird. Als besondere Überraschung verstecken wir vor dem Backen ein Karamellbonbon unter diesem Kompott. Dieses schmilzt im Ofen und verleiht dem Keks so eine cremig-süße Füllung, die besonders an kalten Wintertagen die Stimmung hebt.

Der Keksteig ist einfach zubereitet: Du brauchst klassische Zutaten für Cookies, also Mehl, ordentlich Butter und Zucker, Natron, Salz und Eier. Mische das Mehl nur so lange unter, bis sich gerade so ein Teig bildet. Sonst kann es passieren, dass die Kekse matschig werden. Portioniere die Kekse auf eine Backmatte 🛒, drücke eine Mulde in die Mitte und lege das Bonbon hinein. Dann kommt das Kompott obendrauf. Im Ofen verbindet sich alles zu einem Hochgenuss. Wir garnieren die fertigen Kekse mit etwas Buttercreme und Pekannüssen. Himmlisch!

Crumbl Cookies mit Apfel Adrianna 3 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für das Apfelkompott: 2 große Äpfel

1 EL Zitronensaft

1 EL Ahornsirup

1/2 TL Zimt

1/4 TL Muskatnuss optional Für den Keksteig: 280 g Mehl

1 TL Natron

1 TL Salz

250 g Butter weich

260 g Zucker

2 Eier

12 Karamellbonbons Für die Buttercreme: 120 g Butter

240 g Puderzucker

2 TL Vanilleextrakt

1-2 EL Milch

1 Prise Salz Außerdem: 12 Pekannüsse Zubereitung Schäle den Apfel, entkerne ihn und schneide ihn in kleine Würfel. Vermenge in einer kleinen Schüssel den Apfel mit Zitronensaft, Ahornsirup, Zimt und Muskatnuss.

Rühre alles gut um, damit die Apfelstücke gleichmäßig bedeckt sind. Stelle die Apfelmischung beiseite, damit die Aromen gut durchziehen können.

Rühre Butter und Zucker mit dem Handmixer 3 Minuten schaumig. Gib die Eier hinzu und rühre weitere 3 Minuten, bis die Masse noch cremiger wird.

Mische in einer separaten Schüssel Mehl, Natron und Salz.

Gib die Mischung zur Buttermischung und rühre sie mit einem Löffel unter, bis gerade so ein Teig entsteht.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Forme aus dem Teig 12 gleichmäßige Kugeln und drücke sie mit einem Löffel platt, sodass eine Wölbung entsteht. Lege in jede Wölbung einen Bonbon. Gib einen kleinen Löffel der Apfelmischung in die Mitte jedes Teigkreises.

Setze die gefüllten Apple Pie Cookies auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Backe die Cookies für etwa 20-25 Minuten, bis sie goldbraun und durchgebacken sind.

In der Zwischenzeit kannst du die Buttercreme vorbereiten.

Rühre dafür die Butter in einer Rührschüssel mit einem Handmixer oder Schneebesen cremig, bis sie weich und glatt ist (ca. 1–2 Minuten). Füge den Puderzucker langsam nach und nach hinzu, während du weiter rührst. Mische Vanilleextrakt und eine Prise Salz gut unter. Gib 1–2 Esslöffel Milch hinzu, um die Buttercreme glatter zu machen, und rühre, bis die Creme leicht und fluffig ist.

Nimm die Cookies aus dem Ofen und lass sie etwas abkühlen. Garniere jeden Keks mit etwas Buttercreme und dekoriere diese mit einer Pekannuss. Notizen Du kannst die Apple Pie Cookies auch mit einer Zuckerglasur oder etwas zusätzlichem Zimt und Zucker bestreuen, wenn du eine süßere Note möchtest. Für mehr Geschmack und Textur kannst du die Apfelfüllung mit klein gehackten Walnüssen oder Rosinen ergänzen.

