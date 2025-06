Wir snacken am liebsten Curry-Honig-Mandeln

Du suchst nach einem schnellen Snack, der überrascht? Dann probiere diese Curry-Honig-Mandeln aus! Das Rezept vereint die Süße des Honigs mit der exotischen Schärfe von Curry und verwandelt einfache Mandeln in einen unwiderstehlichen Knabberspaß. In nur wenigen Minuten zauberst du einen leckeren Snack, von dem du nicht genug naschen kannst.

Rezept für Curry-Honig-Mandeln: in 15 Minuten fertig

Die Kombination von Curry und Honig ist nicht neu, dafür aber umso köstlicher. Für den schnellen Snack vermengst du einfach die Mandeln mit den restlichen Zutaten und verteilst sie dann auf einem mit Backpapier belegten Blech. Nach 15 Minuten im Ofen holst du die Curry-Honig-Mandeln dann auch schon wieder heraus und lässt sie abkühlen.

Der Duft der gerösteten Mandeln weckt Erinnerungen an Basare und Märkte im Orient. Dort werden Nüsse zu besonderen Anlässen gereicht und sind ein Symbol der Gastfreundschaft.

Wenn du die Curry-Honig-Mandeln aber nicht teilst, können wir auch verstehen, denn sie sind einfach zu köstlich. Einmal genascht, kannst du gar nicht mehr damit aufhören und sie sind schneller weg als sie zubereitet sind.

Worauf wartest du also noch? Schnapp dir die Zutaten und deine Schürze und lass uns loslegen. Bereite dir am besten gleich die doppelte Portion zu. So haben andere auch noch die Chance ein paar der Curry-Honig-Mandeln abzubekommen.

Weil wir ohne snacken nicht den Tag überstehen, findest du bei Leckerschmecker noch viele weitere Snackrezepte. Wie wäre es beispielsweise mit Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse oder paniertem Feta mit Sesam? Ein besonderer Leckerbissen sind auch die Erdbeer-Chips mit Balsamico und Fleur de Sel. Wir können uns einfach nicht entscheiden.

Curry-Honig-Mandeln Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Mandeln

2 EL Honig

1 EL neutrales Öl

2 TL Currypulver

1 TL Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Blech mit Backpapier oder einer Backmatte 🛒 aus.

Vermenge die Mandeln mit dem Honig, Öl, 1 TL Currypulver und 0,5 TL Salz in einer Schüssel.

Verteile sie anschließend auf dem Blech und schiebe sie für 10-15 Minuten und den Ofen.

Mische das restliche Currypulver und Salz und vermenge die Mandeln nach dem Rösten noch einmal damit.

Lass sie danach auskühlen, bevor du sie snackst.

