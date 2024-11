Curry-Laksa-Suppe: Klassiker aus Südostasien

Es ist kalt und damit beginnt die Suppensaison. Ich mache hier nicht die Regeln, aber das ist allgemein bekannt. Und naheliegend, denn bei dem Wetter da draußen gibt es nichts, was die Seele mehr wärmt als eine Schüssel heiße Brühe. Heute möchte ich dir Curry Laksa-Suppe vorstellen, eine Suppe aus Südostasien. Diese überzeugt durch eine cremige Brühe voller Umami und wird dich einfach nur glücklich machen.

Diese Curry-Laksa-Suppe wärmt und macht glücklich

Suppen sind Gerichte, die Menschen zusammenbringen können. Jede Kultur hat ihre eigenen Geheimrezepte und Varianten, doch einig sind sich in einem Punkt alle: Eine Schüssel Suppe tut gut. Sie gilt mancherorts als Heilmittel gegen Erkältungen, anderenorts als Muntermacher und wieder anderswo als Gegenmittel gegen Liebeskummer. Suppen helfen der Seele. Laksa-Suppe hat ihren Ursprung in Südostasien und wird besonders in Malaysia, Indonesien und Singapur gern gegessen.

Heute möchte ich dir ein Rezept für Curry-Laksa-Suppe nach malaysischem Vorbild zeigen. Diese bekommt ihren komplexen und aromatischen Geschmack von einer besonderes Würzpaste aus Garnelen und Chili. Um den bestmöglichen Geschmack zu erhalten, solltest du einen Trip zum Asiamarkt deines Vertrauens machen. Dort findest du alles, was du brauchst – selbst die fertige Paste, wenn du keine Lust haben solltest, sie selbst zu machen.

Nicht nur beim Geschmack kann die Curry-Laska-Suppe mit Vielseitigkeit punkten. Auch bei den Toppings liefert sie alles, was dein Herz begehrt. Ich verwende Garnelen, die nicht nur der Suppe selbst Geschmack verleihen, sondern auch noch lecker schmecken. Schau, ob du küchenfertige findest. Falls nicht, putze sie und verwende die Köpfe für die Brühe, in ihnen steckt besonders viel Kraft. Nudeln jeglicher Art dürfen auch nicht fehlen – man munkelt, dass der Name Laksa von einem altpersischen Wort für „Nudeln“ kommt. Dazu außerdem Tofu, Bohnensprossen und ein gekochtes Ei.

Curry-Laksa-Suppe verlangt zwar etwas Aufwand, aber der ist es absolut wert. Belohnt wirst du mit einer dampfenden Schüssel Komfort, der dich auch durch die grauesten Herbsttage bringt.

