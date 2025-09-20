Mit diesem Rezept wird Spitzkohl zum Star auf dem Teller

Na? Mal wieder auf der Suche nach einem schnellen, gesunden Abendessen mit dem gewissen Etwas? Dann probiere doch mal diese Curry-Spitzkohl-Pancakes! Dabei kombinierst du die milde Süße von Spitzkohl mit den würzigen Aromen von Curry, ausgebacken als köstliche Pancakes. Serviert mit einem erfrischenden Minz-Joghurt, steht in 30 Minuten eine knusprige Köstlichkeit auf dem Tisch. Ideal für alle, die nach Feierabend etwas Leckeres und Nahrhaftes genießen möchten!

Knusprig-würzige Curry-Spitzkohl-Pancakes

Spitzkohl ist neben seinem mild-süßlichen Geschmack auch sehr gesund. Er ist reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien, sodass er dein Immunsystem stärkt und dich lange satt hält. Zudem lässt sich Spitzkohl wunderbar fein hobeln und schnell verarbeiten. Perfekt für ein unkompliziertes Gericht nach einem langen Tag.

Die Kombination aus Curry und knackigem Gemüse macht diese Pancakes besonders aromatisch. Das Currypulver verleiht dem Teig eine besondere Note und wärmt durch seine würzigen Komponenten von innen. Neben Spitzkohl verleihen Karotten und Frühlingszwiebeln den Puffern eine abwechslungsreiche Textur und eine schöne Farbkombi, die das Gericht noch appetitlicher macht.

Die Zubereitung der Pancakes ist total einfach: Das Gemüse wird mit einer Mischung aus Mehl, Gewürzen und Wasser zu einem Teig verarbeitet und in der Pfanne gebraten. Das Ergebnis sind knackige, goldbraune Pancakes, die außen herrlich knusprig und innen wunderbar saftig ist. Besonders raffiniert wird das Gericht durch den dazu gereichten Minz-Joghurt. Die Säure des Joghurts harmoniert perfekt mit den würzigen Pancakes und gibt dem Ganzen eine angenehme Leichtigkeit.

Unsere Curry-Spitzkohl-Pancakes sind die perfekte Wahl für ein schnelles, unkompliziertes Abendessen, das gleichzeitig gesund und voller Geschmack ist. Dank der einfachen Zubereitung und der Kombi aus knusprigem Puffer und erfrischendem Joghurt wird dieses Gericht garantiert eines deiner neuen Lieblingsrezepte. Ideal, wenn es lecker und trotzdem stressfrei sein soll!

Spitzkohl zählt zu den milden-aromatischen Kohlsorten und lässt sich sehr vielseitig genießen. Neben Puffern lässt er sich natürlich auch roh zubereiten und zu einem Spitzkohl-Möhren-Coleslaw verarbeiten. Oder du genießt das Kohlgemüse als gebratenen Spitzkohl mit Walnusscreme oder geschmort mit Gewürzbutter. Auch lecker!

Curry-Spitzkohl-Pancakes Vanessa 5 (1 Bewertung) Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Spitzkohl

100 g Karotten

2 Frühlingszwiebeln

150 g Weizenmehl

20 g Kartoffelstärke

5 g Backpulver

2 TL Currypulver

2 TL Salz

150 ml Wasser

1 EL heller Essig

3 EL Olivenöl

180 g Joghurt

20 g Minze

10 g Koriander

1 Knoblauchzehe Zubereitung Hoble den Spitzkohl fein und raspel die Karotten. Tipp : Das klappt am besten mit einer : Das klappt am besten mit einer Mandoline 🛒

Schneide den weißen Teil der Frühlingszwiebel in Ringe und den grünen in längliche Streifen.

Gib das geraspelte Gemüse in eine große Schüssel. Füge Mehl, Stärke, Backpulver, Currypulver, 1 TL Salz, Wasser und den Essig hinzu und rühre alles kräftig um. Es sollte genug Flüssigkeit aus dem Gemüse austreten, damit ein gleichmäßiger Teig entsteht. Falls nötig, gib etwas Wasser dazu.

Erhitze 2 EL Öl in einer Pfanne. Gib den Teig klecksweise in die Pfanne und streiche ihn gleichmäßig glatt.

Brate die Pancakes zunächst 8 Minuten mit Deckel bei mittlerer bis hoher Hitze. Stürze sie dann auf einen Teller, gib das restliche Öl in die Pfanne und brate sie auf der anderen Seite 3-4 Minuten ohne Deckel fertig.

Während deine Pancakes braten, kannst du den Dip vorbereiten. Püriere dazu den Joghurt mit der Minze, dem Koriander und der Knoblauchzehe im Mixer und schmecke ihn mit Salz ab.

Serviere die Curry-Spitzkohl-Pancakes zusammen mit dem Minz-Joghurt.

