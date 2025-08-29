Diese dänischen Haferflockenbrötchen musst du nicht kneten

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag ganz entspannt mit einem leckeren Frühstück zu beginnen? Was dabei auf keinen Fall fehlen darf, sind frisch gebackene Brötchen, die herrlich duften und noch leicht warm aus dem Ofen kommen. Zusammen mit deinem Lieblingsbelag ist dies eine unschlagbare Kombination. Unter der Woche fehlt leider oft die Zeit für selbst gebackene Brötchen am Morgen. Damit warten wir bis zum Wochenende und dann gibt es diese dänischen Haferflockenbrötchen.

Für die dänischen Haferflockenbrötchen bereitest du den Teig am besten am Abend vorher zu, damit er in der Nacht gehen kann. Am nächsten Tag brauchst du daraus nur noch die Brötchen zu formen und frisch zu backen. Vom Ofen wandern sie dann direkt noch warm und herrlich duftend auf den Tisch, um dann mit Marmelade, einem Dip, Wurst oder Käse belegt direkt verputzt zu werden. Sie sind so lecker, dass garantiert nichts übrig bleibt.

Zubereitet werden die Brötchen mit Buttermilch, Trockenhefe, Weizenmehl, Haferflocken, Salz und etwas Honig. Löse zuerst die Hefe in Wasser auf und vermenge dann alle Zutaten in einer großen Schüssel miteinander. Rühre sie mit einem Löffel kurz durch, bis ein klebriger und weicher Teig entsteht, decke ihn ab und stelle ihn dann über Nacht zum Gehen an einen kühlen Ort oder in den Kühlschrank. Wie du siehst, ist selbst das Abrühren des Teigs für die dänischen Haferflockenbrötchen alles andere als kompliziert.

Am nächsten Morgen musst du aus dem Teig nur noch einzelne Portionen mit einem Löffel abstechen, sie auf ein Backblech setzen, mit Haferflocken bestreuen und backen. Wenn du magst, kannst du zusätzlich noch Mohnsaat oder Sesam mit auf die Brötchen streuen.

Es geht doch nichts über selbst gebackene Brötchen zum Frühstück. Bereite zum nächsten Frühstück auch mal diese Dinkel-Skyr-Brötchen ohne Hefe zu. Darf es gern kerniger sein, sind diese Vollkornbrötchen perfekt. Und bist du Kartoffel-Fan, dann sind diese Kartoffelbrötchen bestimmt was für dich.

Dänische Haferflockenbrötchen Judith 4.11 ( 58 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit: 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 35 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml kaltes Wasser

1 Pck. Trockenhefe

200 ml Buttermilch

1 TL Honig

250 g Weizenmehl Type 550

1 TL Salz

150 g zarte Haferflocken Zubereitung Fülle etwas von dem Wasser in eine Schüssel und löse die Trockenhefe darin auf.

Gib anschließend Buttermilch, Honig, das restliche Wasser sowie Mehl, Salz und 100 Gramm der Haferflocken hinzu und verrühre alle Zutaten mit einem Löffel. Dabei sollte ein weicher und klebriger Teig entstehen.

Decke die Schüssel mit einem sauberen Geschirrtuch ab und stelle sie über Nacht an einen kühlen Ort oder in den Kühlschrank.

Heize am nächsten Morgen den Ofen auf auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Stich mit einem Esslöffel insgesamt 8 Teigportionen ab und setze sie mit etwas Abstand zueinander auf das Blech. Forme sie mit dem Löffel etwas rund, sie dürfen dabei aber ruhig rustikal und unperfekt aussehen.

Bestreue die Teiglinge mit den restlichen Haferflocken und besprühe sie mit etwas Wasser.

Stelle eine ofenfeste Form 🛒 mit Wasser gefüllt auf den Boden des Backofens und backe die Brötchen für rund 20 Minuten, bis sie goldbraun sind. Wenn sie beim anklopfen des Bodens leicht hohl klingen, sind sie durchgebacken.

Nimm sie anschließend heraus und lass sie vor dem Anschneiden rund 5 Minuten abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.