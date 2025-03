Die leckerste Beilage: süß-pikante Honig-Chili-Kartoffeln

Du liebst es, wenn Kartoffeln nicht nur knusprig, sondern auch richtig würzig sind? Unsere Honig-Chili-Kartoffeln erfüllen genau diese Anforderungen. Süßer Honig trifft auf die Schärfe von Chili und wird perfekt ergänzt durch würzigen Knoblauch. Mit wenigen Zutaten zauberst du eine außergewöhnliche Kartoffelbeilage, die garantiert nicht nur dich, sondern auch Gäste begeistern wird. Bist du bereit, deine Kartoffeln auf das nächste Level zu bringen? Los geht’s!

So bereitest du die Honig-Chili-Kartoffeln zu

Die Zubereitung ist denkbar simpel. Dementsprechend kurz ist auch die Einkaufsliste für dieses Rezept. Alles, was du für die Honig-Chili-Kartoffeln brauchst: Kartoffeln, Chiliflocken, Cayennepfeffer, Honig, Apfelessig, Sojasoße, Knoblauch und etwas Salz. Alles parat? Dann geht’s erstmal ans Schälen der Kartoffeln. Verwende am besten festkochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln für dieses Rezept. Nimmst du Drillinge, kannst du die Schale dran lassen. Sind die Kartoffeln geschält, schneidest du sie in kleine Stücke und gibst sie in eine Schüssel.

Fun Fact zur Kartoffel: Bereits die Inka vor 5000 Jahren bauten Kartoffeln zum Verzehr an. Ihren Weg nach Europa fand die Knolle erst im 16. Jahrhundert durch Seefahrer. Interessant? Noch mehr Wissenswertes über die Powerknolle findest du in unserer Warenkunde über die Kartoffel. Lies gleich mal rein!

Im Anschluss geht’s ans Mixen der Marinade für die Honig-Chili-Kartoffeln. Schäle zuerst den Knoblauch und hacke ihn fein. Verrühre danach Öl, Essig, Sojasoße, Honig, Chiliflocken, Cayennepfeffer, Salz und den gehackten Knoblauch miteinander. Gib die fertige Marinade zu den Kartoffeln und vermenge alles gut, sodass alle Kartoffeln schön gleichmäßig damit benetzt werden. Als letztes geht’s bei 200 Grad Celsius für ungefähr eine halbe Stunde in den Ofen, damit die Honig-Chili-Kartoffeln goldbraun backen können. Du kannst sie jedoch auch in der Heißluftfritteuse zubereiten. Darin werden sie noch knuspriger.

Natürlich kannst du die Kartoffeln einfach pur oder zum Beispiel mit einer frisch zubereiteten Guacamole genießen. Wunderbar dazu passt außerdem ein Gurkensalat mit cremigem Joghurt-Dill-Dressing. Oder wie wäre es mit einem Rotkohlsalat mit Äpfeln und Walnüssen? Unsere Honig-Chili-Kartoffeln passen zu einer Vielzahl an Gerichten. Das macht sie zur idealen Beilage. Probier’s am besten gleich selbst aus!

Als Alternative zu fettigen Pommes frites kannst du einfach mal dieses Rezept für Kartoffeln aus dem Airfryer probieren. Kartoffeln und Käse ist sowieso eine Traumkombination. Daher solltest du unbedingt unsere Parmesan-Kartoffeln aus dem Ofen nachkochen. Und diese Kartoffeln in Knoblauchsoße sind ein absoluter Leckerbissen! Du stehst völlig uninspiriert in der Küche und weißt nicht, was du kochen sollst? Frag unseren Koch-Bot nach Rezepten!