Dieser Birnen-Chicorée-Salat vereint die besten Aromen des Herbstes

Wenn ich im Supermarkt Gemüse kaufe, dann gehe ich am Chicorée meist vorbei. Das liegt einerseits daran, dass er in Kartons vor Licht geschützt leicht übersehbar ist und andererseits, dass ich oft nicht weiß, was ich daraus zubereiten kann. Bis ich über diesen Birnen-Chicorée-Salat mit Walnüssen und Feta gestolpert bin. Der vereint alle Aromen des Herbstes in einer Schale und setzt den Chicorée perfekt in Szene.

Gesunder Genuss: Birnen-Chicorée-Salat

Zum Mittagessen darf es gern etwas Leichtes geben. Das sollte zwar satt machen, damit du nicht schon nach einer Stunde wieder zum Schokoriegel greifen musst, und trotzdem nicht allzu schwer im Magen liegen, damit dich das Mittagstief nicht zu hart übermannt. Die Lösung: unser herbstlicher Birnen-Chicorée-Salat. Der überzeugt nicht nur mit frischen Aromen, er ist auch blitzschnell zubereitet.

Für den Salat verwenden wir roten Chicorée, das Auge isst schließlich mit. Bekommst du den nicht, kannst du selbstverständlich auch die helle Variante verwenden. Geschmacklich wirst du keinen Unterschied merken. Birnen, Fetakäse und Walnüsse sowie ein fruchtiges Dressing runden den Salat ab.

Die Zubereitung des Birnen-Chicorée-Salates ist im Nu erledigt und geht selbst Kochmuffeln leicht von der Hand. Die meiste Arbeit macht hier das Schnippeln des Gemüses. Entferne zuerst die äußeren Blätter vom Chicorée, wasche ihn dann gut und schneide den Rest in grobe Stücke. Danach schneidest du die Birnen in Spalten, entfernst die Kerne und brätst sie in einer Pfanne mit zerlassener Butter an. Gib zum Schluss etwas Honig dazu, damit sie leicht karamellisieren können. In einer zweiten Pfanne röstest du gehackte Walnusskerne an und den Feta schneidest du in Würfel. Hast du das erledigt, verrührst du für das Dressing Zitronensaft, Olivenöl, Senf, Salz und Pfeffer miteinander.

Nun füllst du den Chicorée in eine Schüssel, übergießt ihn mit dem Dressing und stapelst dann die Birnen, den Feta und die Nüsse obendrauf. Nicht kompliziert, oder?

Der Birnen-Chicorée-Salat schmeckt nicht nur zu Hause. Er eignet sich auch, um ihn für die Mittagspause mit zur Arbeit zu nehmen. Das gilt übrigens auch für diesen Reissalat mit Blumenkohl, unseren Rote-Bete-Salat mit Linsen oder diesen Ofen-Salat mit Roter Bete und Kürbis.