Dill-Kartoffelsuppe: besser kann Kartoffelsuppe nicht schmecken

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in mundgerechte Stücke. Zupfe die Dillspitzen ab, schneide sie fein und lege sie beiseite. Hacke die Stiele fein. Schäle und schneide die Zwiebenl klein. Ziehe die Knoblauchzehe ab und drücke sie an. Schneide den Sellerie in Scheiben.