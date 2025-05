Dinkel-Buttermilch-Brötchen selber backen: kein Bäckereibesuch nötig

Es ist Sonntag – das heißt: her mit frischen Brötchen! Hat der Bäcker zu oder kannst du dich nicht aufraffen, das Haus zu verlassen? Dann mach einfach deine eigene Küche zur Backstube. Obwohl du diese Dinkel-Buttermilch-Brötchen mit Hefe backst, musst du dem Teig trotzdem nicht stundenlang beim Gehen zusehen. In einer guten Stunde sind die Brötchen fertig und einem gemütlichen Sonntagsfrühstück steht nichts im Weg.

So backst du die Dinkel-Buttermilch-Brötchen

Für den Teig für die Dinkel-Buttermilch-Brötchen brauchst du nur Mehl, Backmalz und Salz mit einem Schneebesen in einer großen Backschüssel 🛒 zu vermischen. Im Anschluss verrührst du in einer separaten Schüssel oder einem Messbecher Hefe in lauwarmem Zuckerwasser, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Dann kannst du die flüssigen und trockenen Backzutaten auch schon miteinander kombinieren. Gib die Wasser-Hefe-Mischung und die Buttermilch zur Mehl-Backmalz-Mischung und verknete alles zu einem glatten Teig.

Bevor du die Brötchen daraus formen kannst, muss der Dinkel-Buttermilch-Teig noch einige Minuten gehen. Lass ihn an einem warmen Ort für ungefähr eine halbe Stunde ruhen. Während du den Teig in zwölf gleichgroße Stücke aufteilst und die Dinkel-Buttermilch-Brötchen daraus formst, kannst du den Backofen vorheizen. Lege am besten ein Backblech mit Backpapier aus, bevor du mit dem Formen der Brötchen beginnst. Einmal fertig geformt, kommen die Dinkel-Buttermilch-Brötchen direkt auf das Backblech und anschließend für circa 15 Minuten in den Ofen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lass sie am besten kurz abkühlen. Danach kann das große Schnabulieren beginnen!

Du bist so richtig in Backlaune? Dann mach doch gleich mit diesen Joghurtbrötchen weiter. Wenn du es mal etwas eiliger hast und schnell Brötchen zum Knuspern auf dem Tisch haben möchtest, könnte unser Rezept für Dinkel-Skyr-Brötchen etwas für dich sein. Oder genieße diese Hüttenkäse-Brötchen beim nächsten Frühstück.

Dinkel-Buttermilch-Brötchen Olivia 4.86 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Dinkelmehl Typ 630

35 g Backmalz

1 EL Salz

300 ml lauwarmes Wasser

1 TL Zucker

40 g frische Hefe

300 ml Buttermilch Zubereitung Vermische in einer großen Schüssel Mehl, Backmalz und Salz. Gib in eine weitere Schüssel Wasser und Zucker. Brösel die Hefe hinein und rühre um, bis sie sich vollständig aufgelöst hat.

Gib die Wasser-Hefe-Mischung und die Buttermilch zur Mehl-Backmalz-Mischung und verknete alles einige Minuten, bis ein glatter Teig entsteht. Decke den Dinkel-Buttermilch-Brötchenteig ab und lass ihn an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen.

Heize den Backofen auf 230 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Teile den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche in 12 gleichgroße Teile. Forme sie zu Brötchen und lege sie aufs Backblech.

Backe die Dinkel-Buttermilch-Brötchen ca. 12-15 Minuten goldbraun und knusprig.

