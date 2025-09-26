Diplomatencreme: Mit diesem Dessert kannst du kreativ werden

Auf der Suche nach einer leckeren Dessertidee? Wie wäre es mit einer Creme, die du ausbauen kannst, wie auch immer du magst? Das klingt gut, dachten wir – und bereiteten kurzerhand eine Diplomatencreme zu. Dabei handelt es sich um eine Vanillecreme mit besonderer Zubereitung. Wie das geht, erfährst du bei uns!

So einfach machst du Diplomatencreme

Mmh, Nachtisch. Davon kann es wirklich nicht genug geben. Selbst nach dem üppigsten Mahl entwickeln viele einen „Dessertmagen“, der Platz für die leckersten Nachspeisen bietet. Dieser ist übrigens mehr als ein Mythos. Wenn du nämlich ein Gericht über einen längeren Zeitraum isst, stellt sich in deinem Gehirn ein Gewöhnungseffekt ein, der dir suggeriert, satt zu sein. Wechselst du jedoch deinen Speiseplan, etwa mit einem Nachtisch, weckt das neues Interesse und sozusagen mehr Kapazitäten. Spannend, oder?

Besonders lecker als Dessert finde ich persönlich immer Cremes jeglicher Art. Crème Brûlée, Panna Cotta oder Mascarponecreme stehen bei mir besonders hoch im Kurs. Eines Tages lernte ich während meiner Ausbildung das Rezept für Crème diplomate, zu Deutsch „Diplomatencreme“. Ich bereitete sie nach einem Rezept zu, probierte und war begeistert. Das Rezept klingt ausgefallen – unter anderem, weil niemand so genau weiß, woher der Name eigentlich kommt – ist aber ganz einfach zubereitet.

Diplomatencreme ist einer der klassischen Cremes der französischen Pâtisserie. Sie besteht aus einer Crème pâtissière, der Grundlage für viele Süßspeisen. Dabei handelt es sich um eine Masse aus Milch, Eigelb, Zucker, Mehl oder Stärke und Butter. Sie wird warm aufgeschlagen und mit der Stärke gebunden, sodass sich eine Art Pudding bildet. Um diese dann weiterzuentwickeln, lässt du die Butter weg, rührst Vanille und optional Gelatine ein und hebst vorsichtig geschlagene Sahne unter.

Diplomatencreme ist luftig, leicht und überzeugt durch ihre sanften Vanillearomen. Du kannst sie jedoch verfeinern, wie du magst. Unheimlich lecker ist es, wenn du eine Haselnussschokolade einrührst oder sie mit etwas Orangenblütenwasser abschmeckst. Sie schmeckt besonders gut zu frischen Beeren, Orangenfilets oder auch Kekskrümeln. Ein echter Allrounder eben!

Kochen macht in einer schön eingerichteten Küche viel mehr Spaß. Mit diesen Tipps von Geniale Tricks ist das ganz leicht.

Diplomatencreme Nele 3.91 ( 95 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Zieh- und Kühlzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 2 Blätter Gelatine

25 g Maisstärke

250 ml Vollmilch

1 Vanilleschote z.B. hier 🛒

75 g Zucker

1 Prise Salz

2 Eigelb Größe M

200 ml Schlagsahne Zubereitung Weiche die Gelatine in kaltem Wasser ein.

Rühre die Stärke mit etwa 2 EL der Milch glatt.

Kratze die Vanilleschote auf und gib das Mark und die Schote zusammen mit der restlichen Milch, dem Zucker und einer Prise Salz in einen Topf. Koche alles auf, stelle den Herd aus und lass es etwa 10 Minuten ziehen.

Schlage die Eigelb auf und gieße unter Rühren die Milchmischung hinzu. Rühre auch die Stärke unter. Stelle den Topf wieder auf den Herd und bring alles unter Rühren zum Kochen, bis die Masse andickt. Stelle den Topf zur Seite.

Rühre die Gelatine in die Creme ein, wenn sie nicht mehr kocht und lass sie auf Raumtemperatur abkühlen. Bedecke sie dafür mit einer Frischhaltefolie, damit sich keine Haut bildet.

Sobald die Creme abgekühlt ist, schlage die Sahne auf. Hebe sie vorsichtig unter.

Fülle die Diplomatencreme in einen Spritzbeutel, verteile sie auf kleine Gläschen und stelle diese in den Kühlschrank, bis sie fest wird.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.