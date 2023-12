Heute haben wir ein köstliches Gericht aus der Balkanküche für dich: Djuvec-Reis! Das traditionelle Rezept schmeckt tomatig-lecker und lässt sich unkompliziert zubereiten. Wir zeigen, wie du die würzigen Aromen des Balkans einfach in deine Küche bringen kannst!

Djuvec-Reis: Gemüsereis aus Südosteuropa

Das Wort “Djuvec” kommt ursprünglich wohl aus dem Türkischen und bezeichnet einen Topf, in dem ein Schmorgericht mit Fleisch und Gemüse zubereitet wird. “Djuvec-Reis” ist entsprechend ein Gemüsereis mit frischer Paprika und Erbsen. Wahrscheinlich hat jede Familie in Serbien und Kroatien ihre eigene Art, den saftigen, aromatischen Djuvec-Reis zu kochen.

Bei allen Rezepten wird Reis nach der Quellmethode gegart, ähnlich wie bei einem Risotto. Je nachdem, was der Kühlschrank hergibt, kommen noch Karotten, Tomaten oder anderes Gemüse dazu. Djuvec-Reis ist also das ideale Gericht, wenn du Reste verwerten möchtest.

Ajvar und Vegeta gehören ebenfalls in einen Djuvec-Reis. Mit diesen Zutaten kannst du die Schärfe und den Geschmack der Reispfanne bestimmen. Ajvar ist eine rote Paste, die aus gerösteten roten Paprikaschoten, Öl und Gewürzen besteht. Es gibt sie fertig zu kaufen, du kannst sie aber auch selber machen. Meist ist sie in “mild” oder “würzig/ scharf” erhältlich. Vegeta ist ein kroatisches Gewürzsalz, das in Südosteuropa weit verbreitet ist und ebenfalls im gut sortierten Supermarkt erhältlich ist. Alternativ kannst du gekörnte Gemüsebrühe für das Rezept verwenden.

Djuvec-Reis ist das ganze Jahr über ein tolles, vielseitiges Gericht. In der Grillsaison servieren wir ihn zu gegrilltem Fleisch, Gemüsespießen oder Grillkäse. Zu Hähnchen, Gyros oder Cevapcici schmeckt er immer. Auch als vegetarisches Hauptgericht für die ganze Familie ist er ein echter Hochgenuss.

Hast du jetzt Lust bekommen, noch mehr köstliche Reisgerichte für deine Lieben zu kochen? Kein Problem, wir haben da einige Ideen für dich. Verwöhne deine Familie doch mal mit einem Kürbis-Risotto mit Pinienkernen oder einem farbenfrohen Rote-Bete-Risotto. Veggie-Fans und Veganer freuen sich über ein köstliches Risotto in der Tomate.

Aber jetzt erst einmal viel Spaß beim Zubereiten des “Dschuwetsch”-Reis!