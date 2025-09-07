Sommer für die Speisekammer: Mit diesem Gerät konservierst du die leckersten Früchte

Jetzt, im Spätsommer, ist vermutlich die beste Zeit, um heimische Früchte zu ernten. Pflaumen und Zwetschgen, Pfirsiche, Äpfel und Birnen, Tomaten – die Liste ist lang und das Obst ist süß. So üppig ist die Ernte, dass wir gar nicht so viel essen können, wie wir eigentlich müssten. Wie schön wäre es doch, die frischen Früchte für den Winter haltbar zu machen. Doch der Vorratsschrank steht schon voll mit Kompottgläsern und Marmelade. Was also tun? Hier kommt ein Dörrautomat ins Spiel! Warum du diesen unbedingt in deiner Küche haben solltest, verraten wir dir nur zu gern.

Darum brauchst du einen Dörrautomaten in deiner Küche

Das schonende Haltbarmachen von Obst und Gemüse ist gerade voll im Trend. Kompott und eingekochte Früchte sind zwar lecker, aber durch die langen Zeiten bei hohen Temperaturen und ihren hohen Zuckergehalt nicht sonderlich gesund. Viele entdecken da gerade alte Praktiken wie das Fermentieren oder auch das Trocknen für sich. Da sich die Technik jedoch weiterentwickelt hat, musst du Obst zum Trocknen keineswegs mehr in die Sonne legen und auf gutes Wetter hoffen. Einfacher geht das mit dem WMF Küchenminis Dörrautomat 🛒.

Doch was genau ist eigentlich ein Dörrautomat? Dabei handelt es sich um ein Küchengerät, das du auf bestimmte Temperaturen heizen kannst und welches diese Wärme durch Luftzirkulation gleichmäßig um das Dörrgut verteilt. Obst und Gemüse, die du trocknen möchtest, werden also wie in einem warmen Wind schonend haltbar gemacht. Schonend ist das Ganze aus dem Grund, dass mit niedrigen Temperaturen gearbeitet wird. Vitamine werden ab 60 Grad signifikant abgebaut. Praktisch, wenn dein Trockenautomat eine konstante Wärme von 50 Grad halten kann – so bleiben auch Vitamine enthalten.

Der WMF Küchenminis Dörrautomat: kleines Gerät mit großem Nutzen

Der WMF Küchenminis Dörrautomat 🛒 im Speziellen ist ein kleines Wunderwerk: Du kannst bis zu fünf Etagen übereinanderstapeln und so größere Mengen Obst und Gemüse gleichzeitig bei der gleichen Temperatur dörren. Die einzelnen Etagen sind mit einem Edelstahlgitter ausgelegt, sodass das Dörrgut von allen Seiten gleichmäßig mit warmer Luft umpustet wird. Gleichzeitig besitzt die Maschine einen automatischen Timer ohne Abschaltton. Perfekt, wenn du beispielsweise Tomaten mit hohem Wassergehalt bis in die Nacht dörren möchtest – das Gerät schaltet sich ab und du kannst entspannt weiter schlummern.

Er arbeitet leise und effizient, hat eine kompakte Größe und lässt sich einfach reinigen. Besonders cool: Im Lieferumfang des WMF Küchenminis Dörrautomaten 🛒 sind praktische Müsliriegelformen mit enthalten. So kannst du dir deine eigenen Snack-Riegel backen, die anstelle von Zusatzstoffen auf gesunde Zutaten setzen und genau so schmecken, wie du möchtest.

Diese Lebensmittel kannst du mit dem Dörrautomaten im Handumdrehen zubereiten

Bananen- und Apfelchips ohne Fett und zusätzlichen Zucker

Trockenfleisch mit Marinade ohne Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel

Müsliriegel in Rohkost-Qualität

Chiliflocken und -pulver

getrocknete Kräuter und Tee

getrocknete Pilze

Fruchtleder

getrocknete Tomaten

frische Nudeln trocknen, sodass sie länger haltbar sind

