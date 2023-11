Wir bei Leckerschmecker sind uns sicher, dass es in jeder Familie Rezepte gibt, die bestimmt bei allen im Kochbuch stehen. So wie dieses für klassische Donauwelle mit drei Schichten aus Kirschen, Puddingcreme und Schokolade. Zugegeben, Oma hat den saftigen Rührkuchen wahrscheinlich schon so oft gebacken, die braucht kein Rezept mehr. Für alle anderen gilt: Mitschreiben und dann ab in die Küche, den Kult-Kuchen nachbacken!

Perfekter Blechkuchen für viele – Donauwelle

Unsere Donauwelle wird von allen besonders aufgrund ihrer köstlichen Schichten geschätzt. Die Kombination aus marmoriertem Rührteig, saftigen Kirschen und leckerer Puddingcreme harmoniert einfach perfekt miteinander und sorgt mit verschiedenen Texturen für einen tollen Geschmack. Außerdem erinnert die Donauwelle an einen klassischen Marmorkuchen mit Kirschen – ein Rezept, das wir genauso lieben.

Unsere Donauwelle wird auf dem Blech gebacken und eignet sich somit wunderbar als Mitbringsel für die nächste Kaffeetafel beim Familienfest oder das Partybuffet mit Freunden. Das Rezept ergibt nämlich 24 Stücke, da können alle getrost zwei oder drei Mal zugreifen. Wunderbar vorbereiten kannst du den Klassiker auch, da er ja mehrere Arbeitsschritte und etwas Kühlzeit benötigt. Dann hat die Donauwelle Zeit, gut durchzuziehen und kann mit der perfekten Konsistenz und einer knackigen Schokoglasur punkten.

Falls wider Erwarten doch etwas von der Donauwelle übrig bleibt, hält sie sich im Kühlschrank problemlos zwei bis drei Tage. Wegen der Buttercreme-Füllung solltest du sie spätestens dann verzehren. Möchtest du einige Stücke für später aufheben, kannst du die Donauwelle auch problemlos einfrieren. Dazu verpackst du die Stücke in Gefrierbeutel oder Gefrierdosen und legst sie in den Tiefkühler. Kommt der kleine Hunger auf etwas Süßes, kannst du die Donauwelle einfach nach Bedarf entnehmen und im Kühlschrank wieder auftauen lassen. Der eingefrorene Rührkuchen hält sich im Tiefkühler bis zu drei Monate, sollte einmal aufgetaut aber nicht wieder eingefroren werden.

Doch jetzt erst einmal viel Freude beim Nachbacken der leckeren Kuchenspezialität mit absolutem Kult-Charakter!

Donauwelle Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 24 Stücke Kochutensilien 1 Backblech (30 x 40 cm) Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 5 Eier Gr. M

200 g Zucker

125 ml neutrales Pflanzennöl

250 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

125 ml Wasser

2 EL Backkakao

2 EL Milch

700 g Sauerkirschen Abtropfgewicht Für die Buttercreme: 1 l Milch

2 Pck. Puddingpulver

75 g Zucker

200 g weiche Butter (Zimmertemperatur) Für die Glasur: 200 g Zartbitterschokolade

2 EL neutrales Pflanzenöl Anleitungen Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Trenne für den Teig die Eier. Schlage das Eiweiß mit 50 g Zucker steif. Rühre die Eigelbe mit Öl und 150 g Zucker schaumig. Gib Mehl, Backpulver und 125 ml Wasser dazu.

Halbiere den Teig. Gib Kakaopulver und Milch in eine Hälfte und verrühre alles mit einem Schneebesen. Halbiere auch das steife Eiweiß, gib je die Hälfte in beide Teige und hebe es mit einem Teigspatel unter.

Lasse die Sauerkirschen in einem Sieb abtropfen. Lege ein Backblech mit Backpapier aus und streiche den hellen Teig darauf glatt. Gib den dunklen Kakao-Teig in Klecksen darauf und verteile ihn. Gib die Kirschen ebenfalls auf den Teig und drücke sie etwas fest. Backe den Kuchen im vorgeheizten Kuchen 25 Minuten und lasse ihn vollständig auskühlen.

Koche für die Füllung Milch mit Puddingpulver und Zucker nach Packungsanleitung auf. Gib den Pudding in eine Schüssel und decke ihn mit Frischhaltefolie ab. Die Folie sollte dabei direkt auf dem Pudding aufliegen. Lasse den Pudding bei Zimmertemperatur vollständig auskühlen.

Rühre die weiche Butter mit dem Handrührgerät geschmeidig. Das gelingt am besten mit den Rührstäben. Nun geht es weiter mit dem Pudding: Damit die Buttercreme nicht gerinnt, sollten die aufgeschlagene Butter und der Pudding ungefähr die gleiche Temperatur haben. Gib den abgekühlten Pudding löffelweise zur Butter und verrühre sie. Gib die Puddingschicht auf den ausgekühlten, vorgebackenen Kuchen und streiche sie glatt. Stelle den Kuchen bis zum Aufgießen der Schokoschicht nun für 1 Stunde kühl.

Zerkleinere die Zartbitterschokolade grob und schmelze sie bei schwacher Hitze mit Öl über einem Wasserbad. Streiche den Schokoguss auf die fest gewordene Buttercreme. Mit einer Gabel oder einem Tortengarnierkamm kannst du deine Donauwelle noch mit dem typischen Wellenmuster verzieren. Auskühlen lassen. Notizen Tipp: Um die Donauwelle zu schneiden, ohne dass die Schokoglasur bricht, lasse den Kuchen für ca. 30 Minuten auskühlen. Schneide ihn dann vorsichtig mit einem Messer vor. Halte das Messer vor den Schnitten kurz unter heißes Wasser. Kirschsaft oder etwas Kirschlikör statt Wasser machen den Kuchen noch aromatischer.

Wie gefällt dir unser Rezept für Donauwelle? Wenn du noch mehr leckere Kuchenrezepte suchst, schau dir auch folgende drei Ideen wie von Oma an: