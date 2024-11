Dubai-Schokolade-Donuts mit Pistaziencreme gefüllt

Ein Trend geht in die nächste Runde: Nachdem die Dubai-Schokolade die sozialen Netzwerke und deren Nutzer im Sturm eroberte und plötzlich überall Engelshaar und Pistaziencreme ausverkauft war, sprießen nun zahlreiche Ideen aus dem Boden, was man aus dem kulinarischen Highlight noch alles zaubern kann. In Berlin haben wir diese Dubai-Schokolade-Donuts in einem Café entdeckt und uns gedacht: Das können wir auch!

Gefüllte Dubai-Schokolade-Donuts: einfach nur lecker

Denn: Die gekauften Dubai-Schokolade-Donuts sind nicht gerade günstig, zumindest auf Dauer gehen sie ganz schön ins Geld. Da machen wir sie lieber gleich selbst. Und das ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Beginnen wir von vorne:

Zunächst starten wir mit den Donuts selbst. Dafür bereiten wir einen Hefeteig vor, der zwar eine Weile gehen muss, aber insgesamt nicht schwer gemacht ist. Nach etwas mehr als einer Stunde haben wir zwölf runde Teiglinge, die wir in Öl frittieren und anschließend gut abtropfen lassen.

Weiter geht’s: Für die Füllung der Dubai-Schokolade-Donuts nehmen wir fertige Pistaziencreme, die du mittlerweile relativ günstig etwa in der Drogerie bekommst. Wir geben sie in eine Spritztüte, denn damit können wir sie ganz leicht in die fluffigen Donuts füllen. Danach lassen wir Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen, verrühren sie dabei mit Schlagsahne und bestreichen damit die nun gefüllten Donuts. Abschließend benötigen wir nur noch Engelshaar, das du auch unter dem Namen Kadayif findest. Wir hacken die Teigfäden, braten sie in Butter und streuen sie gemeinsam mit gehackten Pistazien über die noch feuchte Schokoglasur. Na, das war doch wirklich nicht allzu schwer, oder?

Übrigens: Wir zeigen dir gern auch, wie du die beliebte Dubai-Schokolade selbst machen kannst. Liebst du Pistazien genauso wie wir, schmecken dir sicher auch diese schnellen Pistazien-Croissants aus nur zwei Zutaten und diese Pistazien-Trüffel.