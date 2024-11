Dubai-Schokolade-Tiramisu: So machst du das Trend-Dessert

Ein Schokotrend geht um die Welt: Alle wollen Dubai-Schokolade und stehen dafür teilweise stundenlang Schlange, nur um eine der begehrten Tafeln zu ergattern. Mittlerweile tummeln sich auch viele Rezepte für die Nascherei im Internet, und in Cafés rund um den Globus wird der Trend schon weitergesponnen. Auch wir gehen einen Schritt weiter und zeigen dir heute, wie du ein unverschämt leckeres Dubai-Schokolade-Tiramisu zaubern kannst. Achtung: Hier herrscht Suchtgefahr!

Rezept für Dubai-Schokolade-Tiramisu: cremig, schokoladig, lecker

Was macht die berühmte Dubai-Schokolade aus? Sie ist gefüllt mit süßer Pistaziencreme und sogenanntem Kadayif-Teig. Das sind dünne Fäden, die beispielsweise auch für Baklava oder Knafeh verwendet werden. Du kennst sie vielleicht als Engelshaar. Konnte man die Tafeln anfangs nur online bestellen, findet man sie mittlerweile auch in einigen Cafés und Supermärkten wie Edeka. Sogar der Discounter Lidl hat nun angekündigt, eine eigene Dubai-Schokolade verkaufen zu wollen.

Um unser Dubai-Schokolade-Tiramisu zuzubereiten, brauchst du allerdings keine Schokoladentafeln. Wir verwenden typische Zutaten wie Kaffee, Mascarpone und Löffelbiskuit und erweitern diese beispielsweise um Engelshaar, Pistaziencreme, geschmolzene Schoki und gehackte Pistazien. Klingt verlockend, nicht wahr?

Wir beginnen damit, den Kaffee oder Espresso zu kochen, denn er sollte danach etwas abkühlen. In der Zwischenzeit braten wir die Kadayif-Fäden in Butter an, bis sie schön knusprig und leicht gebräunt sind. Sie müssen nun ebenfalls wieder etwas abkühlen, sodass wir Zeit haben, Sahne mit Puderzucker steif zu schlagen. Anschließend heben wir Mascarpone und Pistaziencreme unter.

Nun weichen wir die Löffelbiskuit-Kekse im Kaffee ein und legen damit eine Auflaufform aus. Darauf verteilen wir zuerst die knusprigen Teigfäden und danach die Mascarponecreme. Nachdem wir sie glatt gestrichen haben, lassen wir flüssige Schokolade über die Creme laufen und streuen noch gehackte Pistazien auf die Schokoschicht. Bis zum Servieren muss das Dubai-Schokolade-Tiramisu nun kalt gestellt werden – am besten mindestens zwei Stunden.

Dubai-Schokolade-Tiramisu Franziska 4.10 ( 108 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 100 ml Kaffee oder Espresso

2 EL Butter

200 g Kadayif Engelshaar

200 g Schlagsahne

2 EL Puderzucker

200 g Mascarpone

4 EL Pistaziencreme

200 g Schokolade

200 g Löffelbiskuits

50 g Pistazien gehackt Zubereitung Brühe den Kaffee und lass ihn abkühlen.

Erhitze die Butter in einer Pfanne. Hacke die Kadayif-Teigfäden grob und brate sie unter Wenden darin goldbraun an. Lass sie abkühlen.

Schlage die Sahne mit dem Zucker steif. Hebe die Mascarpone und die Pistaziencreme unter.

Hacke die Schokolade grob und lass sie über einem Wasserbad schmelzen.

Weiche derweil die Löffelbiskuits im Kaffee ein und lege damit eine Auflaufform aus.

Verteile zuerst die Kadayif-Teigfäden und dann die Mascarponecreme darüber. Streiche sie glatt.

Gieße die Schokolade über die Creme und streue die Pistazien darüber.

Stelle das Tiramisu mindestens 2 Stunden kalt.

