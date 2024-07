Dubai-Schokolade mit Pistazie selber machen: Dieser Trend erobert die Welt

Schmelze zuerst 2/3 der Kuvertüre über einem Wasserbad. Nimm die Schüssel mit der geschmolzenen Schokolade herunter und rühre in die Masse den Rest ein.

Fülle die Kuvertüre in die Form und verstreiche die Schokolade mit einem Pinsel, sodass eine geschlossene Schicht entsteht. Stelle sie danach für mindestens 10 Minuten kalt zum Festwerden. Im Topf sollte noch flüssige Schokolade übrigbelieben. Die brauchst du für später.

