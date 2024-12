Dubai-Schokoladenpralinen: einfach selber machen statt kaufen

Wenn sich Menschen für eine Tafel Schokolade stundenlang anstellen, dann muss sie einfach verdammt gut sein. So jedenfalls sieht es aktuell aus. Die Süßigkeit, nach der scheinbar alle gerade verrückt sind, heißt Dubai-Schokolade. Die haben wir uns als Vorbild genommen und ein wenig abgewandelt. Heraus gekommen sind dabei kleine Dubai-Schokoladenpralinen, die du selbst naschen oder deinen Liebsten zu Weihnachten schenken kannst.

Dubai-Schokoladenpralinen selber machen: Du brauchst nur 6 Zutaten

Der Hype um Dubai-Schokolade ist ungebrochen. Hast du bisher keine Tafel ergattern können, kannst du ganz entspannt bleiben. Statt einer ganzen Tafel machen wir die angesagte Süßigkeit einfach in Form von Pralinen. So kannst du zwischendurch einfach eine Praline naschen oder sie zu Weihnachten als Geschenk aus der Küche verschenken. Und selbst gemacht sind die Pralinen auch noch viel günstiger als die Schokolade, für die du aktuell ein kleines Vermögen hinblättern musst.

Zugegeben: Eine cremig-knusprige Füllung, umgeben von süßer Schokolade, das klingt schon sehr verlockend. Dubai-Schokolade ist derzeit wortwörtlich in aller Munde. Vorausgesetzt, du ergatterst eine der begehrten Tafeln. Oder du machst sie einfach selbst. Wir stehen eher auf kleine Naschereien und verwandeln die Schokoladentafel einfach in kleine Pralinen. Dubai-Schokoladenpralinen kannst du in deiner heimischen Küche einfach selbst herstellen. Dafür brauchst du gerade einmal sechs Zutaten. Neben Zartbitterschokolade, etwas Butter und ungesalzenen Pistazien, stehen noch Pistaziencreme, Sesammus und Kadayif-Teigfäden auf deiner Einkaufsliste. Die bekommst du zum Beispiel im türkischen Supermarkt.

Die Herstellung der Pralinen ist super einfach. Zuerst röstest du die Kadayif-Teigfäden in etwas Butter goldbraun an. Gib Pistaziencreme und Sesammus hinzu, verrühre alles und forme aus der Masse kleine Kugeln. Die müssen nun erst in den Kühlschrank zum Festwerden. Danach tauschst du sie in geschmolzene Schokolade. streust zum Verzieren noch gehackte Pistazien darüber und lässt die DIY-Pralinen im Kühlschrank vollständig aushärten. Danach darfst du probieren.

Das war doch wirklich nicht schwer, oder? Mach gleich weiter und bereite gleich Schokoladentrüffel aus drei Zutaten oder selbst gemachte Karamellbonbons zu. Perfekt zum Verschenken sind auch diese Oreo-Pralinen.

Dubai-Schokoladenpralinen Judith 3.95 ( 1503 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit: 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 15 Stück Zutaten 1x 2x 3x 20 g Butter

50 g Kadayif-Teigfäden

80 g Pistaziencreme

1 TL Tahin-Sesammus

100 g Zartbitterschokolade

gehackte, ungesalzene Pistazien Zubereitung Schmelze die Butter in einer Pfanne und brate die Kadayif-Teigfäden darin goldbraun an.

Gib Pistaziencreme und Sesammus hinzu und verrühre alles gut miteinander.

Befeuchte deine Hände und rolle aus der Masse 12-15 gleich große Kugeln. Lege sie auf einen Teller und stelle sie für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank.

Hacke in der Zwischenzeit die Pistazien und die Schokolade. Schmelze diese über einem Wasserbad. Tauche die Kugeln einzeln in die Schokolade und achte darauf, dass sie rundherum bedeckt sind. Lege sie dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und streue gehackte Pistazien darüber.

Sind die Pralinen fertig, kommen sie zum Aushärten in den Kühlschrank

Danach kannst du die Dubai-Schokoladenpralinen probieren oder zum Verschenken verpacken.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.