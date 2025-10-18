Earl Grey trifft auf Crème Brûlée: Tarte mit Wow-Effekt

Auch wenn die französische Tarte oftmals schlichter im Vergleich zu opulenten Sahnetorten oder aufwendigen Kuchen daher kommt, gilt dies für das folgende Rezept sicher nicht. Unsere Earl Grey Crème Brûlée Tarte präsentiert sich im hübschen goldbraunen Gewand mit gekrinkelter Oberfläche und einer feinen Note von schwarzem Tee. Sieht toll aus und schmeckt noch viel besser. Nachbacken!

Bühne frei für unsere Earl Grey Crème Brûlée Tarte

Unsere Earl Grey Crème Brûlée Tarte ist ein Meisterwerk für alle, die schwarzen Tee mögen und besondere Genussmomente schätzen. Die köstliche Kreation vereint knusprigen Mürbeteig mit einer sahnigen Crème Brûlée-Füllung, die durch den charakteristischen Geschmack von Earl Grey-Tee eine ganz besondere Note erhält. Perfekt für feierliche Anlässe, bei denen du deine Gäste beeindrucken möchtest!

Die doppelte Verwendung des beliebten Schwarztees mit seiner feinen Note von Bergamotte macht die Earl Grey Crème Brûlée Tarte zu einem besonderen Backwerk. Schon der Mürbeteig erhält durch gemahlene Teeblätter ein zartes Aroma und eine dezente Eleganz. Gleichzeitig wird die cremige Füllung durch in Sahne gezogenen Tee abgerundet, was der Tarte ein feines Profil verleiht.

Die Zubereitung ist zwar etwas aufwendiger, doch lohnt sich allemal. Das Blindbacken des Teigs erfordert etwas Geduld. Damit bleibt der Boden knusprig und die Füllung weicht später nicht durch. Nach dem Backen wird er außerdem noch mit etwas Ei und Milch versiegelt und nochmal gebacken, damit wirklich nichts durchläuft.

Das Highlight der Earl Grey Crème Brûlée Tarte ist jedoch die karamellisierte Zuckerschicht. Mit der Hitze eines kleinen Flammenwerfers in Form von einem Küchen-Bunsenbrenner, zauberst du eine goldbraune, knisternde Zuckerkruste auf die Oberfläche.

Ein toller Hingucker, der optisch und geschmacklich überzeugt. Und mal ehrlich, wer liebt es nicht, mit einem Löffel durch die knackige Schicht zu brechen, um zur cremigen Füllung darunter zu gelangen?

Die Earl Grey Crème Brûlée Tarte ist weit mehr als eine schnöde Tarte und muss sich keinesfalls verstecken. Ihre einmalige Mischung aus Eleganz, feinem Geschmack und besonderer Textur macht sie zur perfekten Wahl für besondere Momente.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr besondere Tarte-Kreationen. Ein Hingucker auf jeder Kaffeetafel ist diese Schoko-Baiser-Tarte oder eine Beerentarte mit weißer Schokolade. Süß und herzhaft zugleich ist die Tarte Tatin mit Zwiebeln.

Earl Grey Crème Brûlée Tarte Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 220 g Weizenmehl

40 g Puderzucker

1/2 TL Salz

6 g Earl Grey-Teeblätter gemahlen

110 g Butter in kleine Würfel geschnitten, plus etwas mehr für die Form

2 Eier

30 ml Wasser eiskalt

1 EL Milch Für den Belag: 480 ml Schlagsahne

2 Teebeutel Earl Grey online z.B. hier 🛒

6 Eigelb

130 g Zucker

1 TL Vanillepaste online z.B. hier 🛒 Zubehör (23 cm Durchmesser, online z.B. hier 🛒 1 runde Tarteform Zubereitung Siebe Mehl, Puderzucker und Salz in eine große Schüssel. Gib die Teeblätter und die Butter hinzu und reibe die Butter und das Mehl mit den Fingerspitzen, bis die Mischung wie Brotkrümel aussieht. Rühre 1 Ei und das Wasser in die Mehlmischung, bis sie anfängt, einen Teig zu bilden. Forme den Teig mit den Händen und forme ihn zu einer Kugel. Wickel ihn in Frischhaltefolie und stelle ihn für 1 Stunde in den Kühlschrank. Rolle den Teig mit einem Nudelholz auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche aus, bis er die Dicke einer Münze und einen Durchmesser von etwa 30 cm hat. Fette eine Tarteform mit Butter ein. Lege den Teig vorsichtig in die Tarteform. Drücke den Teig mit den Fingern an die Seiten der Form. Schneide überschüssigen Teig ab. Heize den Ofen auf 180 °C vor. Stich den Boden der Tarte mit einer Gabel ein, lege Backpapier auf den Boden der Form und fülle sie dann mit Hülsenfrüchten zum Blindbacken. Backe die Tarte 15 Minuten lang vor. Entferne anschließend das Papier und die Hülsenfrüchte. Bereite ein Ei-Milch-Gemisch für die Eistreiche vor, indem du ein 1 Ei und 1 EL Milch verquirlst. Bestreiche den Boden der Tarte damit und backe sie weitere 10 Minuten, bis der Teig leicht goldbraun ist und der Boden keine weichen Stellen mehr aufweist. Dies versiegelt den Teig, damit die flüssige Füllung ihn nicht durchweicht und er knusprig bleibt. Nimm die Tarte aus dem Ofen und lass sie vollständig abkühlen. Erhitze in einem kleinen Topf auf niedriger Stufe die Sahne. Gib zwei Teebeutel vorsichtig hinein, bis die Sahne dampft und anfängt zu blubbern. Nimm die Sahne vom Herd und lasse die Teebeutel 20 Minuten lang darin ziehen. Drücke die Teebeutel gelegentlich sanft aus und rühre sie in der Sahne herum. Drücke sie zum Schluss nochmal vorsichtig aus, bevor du sie entfernst. Schlage in einer Schüssel die Eigelbe und 70 g Zucker auf, bis die Masse fluffig ist. Gieße unter ständigem Rühren die erwärmte Earl Grey-Sahne langsam in die Eier-Zucker-Mischung. Gib die Vanillepaste hinzu und rühre, bis alles gut vermischt ist. Passiere die Creme durch Sieben in einen Messbecher. Gieße vorsichtig die Cremefüllung in die Tarte, damit nichts verschüttet wird. Die Füllung sollte fast bis an den oberen Rand des Teigs reichen. Backe die Tarte bei 150 °C etwa 40 Minuten lang, bis die Creme gestockt ist, aber in der Mitte noch leicht wackelt. Nimm die Tarte vorsichtig aus dem Ofen und lass sie vollständig auskühlen. Stelle sie anschließend 2-4 Stunden in den Kühlschrank, damit sie fest wird. Streue die restlichen 50 g Zucker gleichmäßig über die fest gewordene Creme. Benutze einen Flambierer, um den Zucker zu karamellisieren, bis er goldbraun ist. Tipp: Mit einem Mit einem Flambierbrenner 🛒 zauberst du eine hübsche, gleichmäßige goldbraune Karamellschicht. Für eine dickere Karamellschicht kannst du nochmal eine Schicht Zucker aufstreuen und erneut flambieren, bis er goldbraun ist. Lass den karamellisierten Zucker einige Minuten auskühlen und aushärten. Schlage die Karamellschicht nach Belieben auf und serviere die Earl Grey Crème Brûlée Tarte! Notizen Auf einer hübsch gedeckten Kaffeetafel kommt unsere Tarte noch besser zur Geltung. Wie du eine Tischdecke verschönern kannst, verraten dir unsere Kolleginnen und Kollegen bei Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.