Dieser Cocktail ist für alle Tee-Liebhaber: ein Spritz mit Stil

Warum trinken wir Tee immer heiß, wenn er auch perfekt auf Eis funktioniert? Der Earl Grey Ginger Spritz zeigt dir, wie spannend eine neue Kombination sein kann. Feiner Earl Grey Tee trifft auf die sanfte Schärfe von Ginger Beer, ergänzt mit Zitrone und Rosmarin für das gewisse Etwas. Ob mit oder ohne Alkohol, dieser Drink hat Stil – und wird garantiert dein neuer Lieblingscocktail.

Earl Grey Ginger Spritz: Mach deinen Feierabend fancy

Okay, lass uns ehrlich sein: Tee im Cocktail? Klingt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, oder? Aber genau das macht den Earl Grey Ginger Spritz so faszinierend. Hier spielen die herb-blumigen Bergamotte-Noten die Hauptrolle und harmonieren perfekt mit der leichten Schärfe von Ginger Beer. Schon beim ersten Schluck spürst du den prickelnd-spritzigen Einstieg, der nach Zitrone duftet, während am Ende der weiche, komplexe Geschmack des Tees langsam ausklingt.

Und das i-Tüpfelchen? Rosmarin, der nicht nur was fürs Auge ist, sondern dem Drink auch eine leicht herbe, mediterrane Note verleiht. Stell dir also vor, du sitzt irgendwo auf einer italienischen Terrasse, während die Sonne die letzten Strahlen wirft – genau so fühlt sich dieser Cocktail an.

Und was darf beim Aperitivo natürlich nicht fehlen? Genau, die passenden Snacks! Unsere Empfehlung: Parmesan-Cracker mit Rosmarin und Parmesan. Salzig-würzige Aromen ergänzen den Drink perfekt. Außerdem greifen sie den Rosmarin aus der Garnitur deines Cocktails super auf – ein kleines Aroma-Match!

Der Earl Grey Ginger Spritz hat eine leichte Süße durch das Ginger Beer – und die lässt sich perfekt mit Crostini toppen. Knusprige Brotscheiben mit cremigem Ziegenkäse, ein paar Tropfen Honig und vielleicht noch ein Hauch Walnuss. Eine Kombi, die auf der Zunge schmilzt und dabei den Drink nicht überdeckt.

Und ein Klassiker, der immer geht, sind eine Schale mit marinierten Oliven und ein paar gerösteten Mandeln. Die Aromen sind dezent, unterstützen die Frische des Drinks und geben dir den klassischen Aperitivo-Vibe.

Du hast Lust auf einen Klassiker mit Twist? Dann mixe dir als nächsten Aperitif einen Aperol-Bier-Spritz. Außerdem haben wir diesen Sommer den Savoia Spritz für uns entdeckt. Und dieser Holunder-Lavendel-Spritz bringt richtig leckere florale Noten.

Earl Grey Ginger Spritz Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Abkühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

150 ml abgekühlter Earl Grey Tee

100 ml Ginger Beer z.B. dieses hier 🛒

40 ml Gin z.B. diesen hier 🛒

1 Scheibe Bio-Zitrone zum Garnieren

1 Zweig Rosmarin zum Garnieren Zubereitung Fülle ein großes Glas zur Hälfte mit Eiswürfeln.

Gieße zuerst den Earl Grey Tee ins Glas, dann das Ginger Beer und schließlich den Wodka.

Garniere einer Scheibe Zitrone und mit einem Zweig Rosmarin.

Rühre vorsichtig um und genieße deinen Drink eiskalt.

