Herzhafter Ei-Auflauf: leckeres Frühstück, einfach vorbereitet

Ein gutes Frühstück – daran ist nichts auszusetzen. Wirklich nichts? Nun ja, ein bisschen ärgerlich ist das morgendliche frühe Aufstehen, nur um in der Küche zu stehen, schon. Einfach etwas in den Ofen schieben und noch mal für eine zwanzig Minuten schlummern klingt doch viel angenehmer, oder? Was für ein Glück, dass wir dafür das richtige Rezept haben. Dieser Ei-Auflauf lässt sich hervorragend einen Abend vorher vorbereiten und für einen faulen Morgen in den Ofen schieben.

Ei-Auflauf vereint Wurst, Käse und Paprika: das perfekte Frühstück!

Gerichte mit Ei kommen zum Frühstück immer gut an. Man kann sie einfach kochen oder zu besonderen Anlässen ganz edel pochieren, zum Beispiel für Eggs Florentine. In den USA ist jedoch eine andere Eierspeise sehr verbreitet, der Ei-Auflauf. Dieser ist auch als Egg Bake oder Egg Casserole bekannt und bezeichnet eine Eimasse, die im Ofen gestockt wird.

Die Herstellung vom Ei-Auflauf ist schnell und einfach: Du vermischst Eier mit ein paar Zutaten deiner Wahl, wie Bacon, Paprika und Käse, und schiebst das Ganze in den Ofen. Im Grunde ein Rührei ohne Pfanne. Das Beste am Ei-Auflauf ist aber, dass er sich hervorragend vorbereiten lässt. Du kannst die Mischung ohne Probleme einen Abend vorher zusammenrühren, gut abdecken und im Kühlschrank bis zum nächsten Morgen aufbewahren. Morgens stellst du den Auflauf in den Ofen, wartest kurz und tadaa – fertig ist dein leckerer Ei-Auflauf. Während das Ei im Ofen vor sich hin gart, kannst du den Tisch decken oder einfach entspannt noch ein paar Minuten Schlaf nachholen.

Du kannst den Ei-Auflauf auch ganz einfach vegetarisch zubereiten, indem du die Bratwurst weglässt. Brate dann die Paprika einfach in etwas Olivenöl an. Nicht alles aufgegessen? Kein Problem, der Ei-Auflauf hält sich luftdicht im Kühlschrank verwahrt für bis zu drei Tage. Also los, Ofen an und mache deiner Familie oder dir selber eine Freude!

Ein Frühstück, bei dem der Ofen einen Großteil der Arbeit übernimmt, ist doch etwas Schönes. Schau dir auch unsere anderen Rezepte dafür an! Der gebackene Milchreis ist so lecker, dass du ihn auch zum Mittag- oder Abendessen machen wirst. Eine Toastbrot-Quiche vereint softes Toastbrot mit deftiger Füllung. Der Quarkauflauf mit Haferflocken und Zimt schmeckt nicht nur gut, er liefert auch noch eine gehörige Portion Proteine!

Ei-Auflauf Nele 4.21 ( 24 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 2 grobe Bratwürste

2 Frühlingszwiebeln

1/2 rote Paprika

1/2 grüne Paprika

6 Eier

3 EL Milch

60 g geriebener Cheddar

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze.

Schneide die Bratwürste auf und kratze die Füllung heraus. Teile diese in grobe Stücke und brate sie in einer Pfanne goldbraun an.

Schneide die Zwiebeln in kleine Ringe und die Paprika in grobe Stücke und gib beides zur Bratwurst hinzu. Schwitze alles für ein paar Minuten an.

Schlage die Eier auf und verquirle sie gründlich mit der Milch.

Mische dann den Cheddar, Salz, Pfeffer und die Bratwurstmischung unter.

Fülle das Ganze in eine gefettete Auflaufform und backe den Ei-Auflauf für 20 Minuten, bis er durchgegart ist.

