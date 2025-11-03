Frühstücksglück im handlichen Schnittenformat

Es gibt Tage, an denen wacht man morgens auf und weiß: Heute muss es etwas Besonderes sein. Müsli? Kommt gerade nicht auf den Tisch. Ebenso wenig wie Obst, Joghurt oder Käsebrot. Heute muss etwas Außergewöhnliches her und am besten etwas mit Speck und Eiern! Wie gut, dass du dieses Rezept für Ei-Bacon-Schnitten gefunden hast, denn die erfüllen genau dieses Bedürfnis.

Ei-Bacon-Schnitten: einfach, aber oho

Unsere Ei-Bacon-Schnitten sind wahre kleine Frühstückshelden. Sie vereinen nämlich alles, was du morgens so liebst: saftiges Ei, knusprigen Bacon und aromatische Kräuter. Doch das alles kommt nicht etwa in einem Toast daher, sondern aus dem Ofen.

Die Zubereitung der Ei-Bacon-Schnitten ist so entspannt, dass man es kaum als „Arbeit“ bezeichnen kann. Zu brauchst zunächst eine Auflaufform, die du einfettest und sorgfältig mit Baconstreifen auslegst – schön überlappend, damit später kein Stück verloren geht. Weitere Baconstreifen brätst du in einer Pfanne ohne Öl knusprig. Danach verquirlst du die Eier mit ein bisschen Sahne, Salz und Pfeffer und für das Extra-Aroma einen guten Spritzer Worcestersoße, die mit ihrem intensiven Umami-Aroma alles aufbessert, was sie berührt. Etwas Käse darf natürlich auch nicht fehlen, den rührst du einfach gerieben unter.

Dann kommt die Masse auch schon auf den Bacon, den beratenen Bacon bröselst du obendrüber – mehr hilft manchmal einfach mehr – und das Ganze wandert in den Ofen. Nach einer guten halben Stunde ist es endlich so weit: Der Bacon ist aromatisch, das Ei perfekt gestockt, der Käse geschmolzen. Lass die Ei-Bacon-Schnitten kurz ruhen, schneide sie dann in Stücke und genieße sie noch leicht warm. Mmh, wie gut das schmeckt!

Ei-Bacon-Schnitten schmecken übrigens nicht nur einen Tag hervorragend. Du kannst sie perfekt portioniert einfrieren und dann je nach Bedarf auftauen lassen. Kurz in die Mikrowelle und schon sind sie wieder perfekt saftig und noch dazu warm. Das macht sich auch als schneller Lunch im Büro hervorragend.

Ei aus dem Ofen ist eine super Idee. Du willst mehr? Dann mach auch mal Zucchinischnitten, entdecke unseren herzhaften Ei-Auflauf oder mache gebackene Feta-Eier.

Ei-Bacon-Schnitten Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten etwas Butter zum Einfetten

16 Scheiben Bacon

8 Eier

100 ml Sahne

1 TL Worcestersoße online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer

80 g geriebener Käse z. B. Cheddar oder Gouda

frische Kräuter z. B. Schnittlauch, optional Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine rechteckige Auflaufform leicht ein. Lege die Form vollständig mit 12 Baconstreifen aus, sodass sich die Ränder leicht überlappen. Brate die restlichen Baconstreifen in einer Pfanne ohne Öl knusprig und lass sie auf Küchenpapier abtropfen. Verquirle die Eier mit Sahne, Worcestersoße, Salz und Pfeffer. Rühre den Käse unter. Gieße die Mischung in die mit Bacon ausgelegte Form und streue zerbröselten, gebratenen Baconstücke darüber. Backe die Ei-Bacon-Schnitten etwa 30-35 Minuten, bis das Ei gestockt und die Oberfläche goldbraun ist. Lass die Masse kurz ruhen, stürze sie vorsichtig aus der Form und schneide sie in gleichmäßige Stücke. Bestreue die Schnitten vor dem Servieren mit frischen Kräutern. Notizen Wenn du jetzt auch noch deinen Tisch schön herrichten möchtest, dann schau doch einmal bei Geniale Tricks vorbei, wie du aus einem Holzbrett herbstliche Tischdeko basteln kannst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.