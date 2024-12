Dieses Ei-Käse-Sandwich ist zum Dahinschmelzen gut

Unser Ei-Käse-Sandwich macht einfach glücklich. Denn bei seinem Genuss kommen sowohl Ei- als auch Käseliebhaber voll auf ihre Kosten. Es ist schnell zubereitet und schmeckt so gut, dass man es eigentlich nicht nur zum Frühstück essen möchte.

Ei-Käse-Sandwich: Wohlfühlfrühstück

Wie wäre es mal wieder mit einem Sandwich zum Frühstück? Wir meinen aber nicht einfach irgendein Sandwich, sondern eins, das mit Rührei und geschmolzenem Käse belegt ist. Wie das geht, zeigen wir dir.

Du brauchst für das Sandwich nur ein paar Scheiben Toast, Eier, geriebenen Käse, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Die Eier verquirlst du in einer Schüssel, würzt sie mit Salz, Pfeffer und etwa Paprikapulver und brätst sie in der Pfanne zu einem fluffigen Rührei. Damit belegst du eine Toastscheibe und streust geriebenen Käse drüber. Wir verwenden einen Cheddar, das Sandwich schmeckt aber auch mit anderen Sorten.

Lege den belegten Toast in eine Pfanne, klappe eine leere Scheibe Brot obendrauf und brate das Sandwich darin an, bis es knusprig ist und der Käse schmilzt. Danach wendest du es und brätst es auch von der zweiten Seite goldbraun an.

Wenn du magst, kann zu deinem Ei-Käse-Sandwich noch ein Upgrade verpassen, indem du zusätzliche Zutaten hinzufügst. Packe zwischen Ei und Käse zum Beispiel noch eine Scheibe Tomaten, knusprigen Speck oder ein Stück Avocado. Freunde scharfer Aromen freuen sich vielleicht über ein paar Jalapeño-Ringe.

