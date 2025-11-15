Eier in der Heißluftfritteuse: schnell und einfach gegart

Hast du deine Frühstückseier schon mal in der Heißluftfritteuse gekocht? Nein? Dann wird es aber höchste Zeit! Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern auch Wasser. Außerdem musst du die Eier vorher nicht einstechen und kannst gleichzeitig dein Brötchen mit aufbacken. Probiere es gleich selber aus, deine Eier in der Heißluftfritteuse zu kochen!

Eier in der Heißluftfritteuse: gekochte Eier in 15 Minuten

Gekochte Eier gehören bei vielen zu einem richtigen Frühstück einfach dazu. Aber auch im Alltag lassen sie sich wunderbar als Snack für zwischendurch oder als Proteinquelle für unterwegs verwenden. Ich nehme mir gern eins mit ins Büro und esse es als kleines Häppchen vor dem Lunch. Normalerweise koche ich meine Eier in einem Eierkocher. Das bedeutet aber, dass ein weiteres Küchengerät in meiner kleinen Küche einen Platz finden muss. Obendrein werden die Eier immer hart, egal wie viel Wasser ich verwende.

Vor einiger Zeit habe ich den Tipp bekommen, Eier in der Heißluftfritteuse zu kochen. Da ich eine besitze, habe ich es sofort ausprobiert. Und siehe da, meine Eier waren genau so, wie ich sie haben wollte. Die unkomplizierte Handhabung ist zudem ideal für den hektischen Alltag, ohne dass du auf Geschmack oder Qualität verzichten musst.

Wie lange du die Eier in der Heißluftfritteuse garst, hängt von deinen Vorlieben ab. Magst du sie eher weich gekocht, reichen 8-9 Minuten. Sollen die Eier hart gekocht sein, sollten sie für mindestens 12 Minuten im Airfryer garen.

Kartoffeln lassen sich übrigens genauso gut in der Heißluftfritteuse zubereiten. Ebenso wie dieser knusprige Kartoffelsalat. Allerdings gibt es auch Lebensmittel, die nicht in den Airfryer dürfen. Lies in unserem Leckerwissen nach, welche das sind.